Selon The Athletic Uk dans son édition d’hier, la clause libératoire d’Erling Haaland serait bien de 200 millions d’euros à partir de 2024. Le média annonce que cette clause sera activable uniquement par des clubs hors Premier League. Ce qui signifie que la concurrence sera moindre pour le Real Madrid qui pourrait se payer le «cyborg» de Manchester City dans un peu moins de deux ans.

C’est une petite ligne sur le contrat qui pourrait changer beaucoup de choses. Selon les informations de Marca, le contrat signé par Erling Haaland à Manchester City cet été prévoyait bien une clause estimée à 200 millions d’euros à partir de 2024 puis 175 millions l’année suivante. Finalement, une condition serait ajoutée au contrat, c’est ce que révèle The Athletic en expliquant que la clause ne pourrait concerner que des clubs hors Premier League.

Qu’est-ce que cette condition change concrètement ? Que les clubs anglais, pour certains de véritables machines financières, n’entreront pas dans la concurrence des clubs qui voudraient se payer «la machine» norvégienne. Si la somme de 200 millions d’euros apparaît élevée, elle reste à la portée de grands clubs européens comme le Real Madrid qui a déjà manifesté son intérêt pour Haaland et qui était prêt à mettre une telle somme pour se payer Mbappé l’été dernier. Et au regard des performances du mancunien, 200 millions qui obligeraient City à accepter l’offre, semble même être très intéressant pour des offreurs potentiels.

