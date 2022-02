Marcelo Bielsa et Leeds, c’est fini. Hier, le club a annoncé le départ de l’entraîneur argentin, limogé après une série de très mauvais résultats. Les Peacocks ont encaissé 20 buts lors de leurs cinq derniers matches, dont 4 face à Tottenham samedi. «El Loco» avait débarqué en 2018 et permis à Leeds de retrouver l’élite pour la saison 2020-2021.

La claque reçue à domicile contre Tottenham samedi aura été celle de trop (0-4). Le club de Leeds a annoncé officiellement sa séparation avec Marcelo Bielsa, arrivé à l’été 2018 à la tête du club anglais. L’Argentin de 66 ans avait donné un superbe élan aux Peacocks, permettant au club de retrouver la Premier League, et d’obtenir une belle médiatisation grâce à un jeu offensif plaisant et à la présence d’El Loco sur son banc.



IL A CHANGÉ LA CULTURE DU CLUB

Mais avec 20 buts encaissés en février, et une 16e place inquiétante dans le championnat anglais, la situation était devenue trop dangereuse pour conserver l’Argentin en poste. Il restera malgré tout comme une légende du club, ce que n’ont pas manqué de souligner immédiatement les dirigeants. « Il a changé la culture du club et amené avec lui une mentalité de gagnant », a notamment exprimé le propriétaire des Whites, l’Italien Andrea Radrizzani.

Marcelo Bielsa a d’abord réussi à faire disputer les play-offs à Leeds dès sa première saison, avant de faire monter les Peacocks l’année suivante, permettant au club de retrouver l’élite anglaise pour la première fois depuis 2004. « Il a ressoudé les joueurs et les supporters, et donné un chemin concret pour que les jeunes du club puissent connaître une transition vers l’équipe première », a déclaré le directeur du football de Leeds, Victor Orta.





UN JEU OFFENSIF, TOUJOURS SPECTACULAIRE

Véritable idole des supporters d’Elland Road, l’Argentin est resté fidèle à ses valeurs en Angleterre. Un jeu porté vers l’avant, avec beaucoup d’efforts demandés à ses joueurs, et un jeu de possession alléchant et agréable au regard. Des équipes toujours spectaculaires, à défaut d’être imperméables en défense. Surtout, il a réussi à accrocher une étonnante 9e place en Premier League la saison dernière, sans un effectif ronflant de grands noms pour autant. L’émergence de Kalvin Philips, finaliste du dernier Euro l’été dernier avec l’Angleterre, aura été l’une de ses grandes réussites.

Ses anciens joueurs ont d’ores et déjà salué l’Argentin, à la manière de l’attaquant de Leeds Patrick Bamford, qui a publié un message en hommage à son ancien entraîneur : « Merci ! L’homme qui a tout changé, pour tout le monde. »