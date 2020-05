La Premier League, qui espère pouvoir reprendre le Championnat en juin, a les yeux rivés sur la Bundesliga, dont la saison devrait reprendre le 16 mai. À la veille d’une réunion de tous les clubs de Premier League en vue d’étudier le « Project Restart », visant à disputer les 92 matches restants sur des terrains neutres et à huis clos, le président de Crystal Palace, Steve Parish, n’a pas caché son inquiétude de voir le plan capoter au micro de la BBC.

« L’exemple allemand pourrait nous fournir un modèle et nous voyons clairement les premiers défis arriver », a-t-il déclaré, en faisant allusion à la mise en quarantaine de l’équipe du Dynamo Dresde (D2 allemande) après que 2 joueurs ont été testés positifs au Covid-19. « (Ces problèmes) peuvent se révéler insurmontables et le souci, pour nous, c’est que s’ils se révèlent insurmontables maintenant, nous pourrions être dans une période très, très longue, avant de pouvoir rejouer et cela aurait d’énormes conséquences. »

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a ainsi prédit des pertes colossales d ‘ « au moins 1 milliard de livres sterling (1,35 milliard d’euros) » si la Premier League ne parvenait pas à terminer la saison 2019-2020.

