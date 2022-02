Après une série de 6 matches sans marquer, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets contre

Brighton avec un but splendide.

Mais il est également de nouveau annoncé vers un départ de Manchester United.

Pendant que Lionel Messi affrontait le Real Madrid dans une soirée magique de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo était également sur les terrains mardi soir pour un match en retard de Premier League, contre Brighton. Un match qui revêtait cependant une importance particulière pour CR7, au cœur d’une période de doute. Le Portugais venait d’accumuler 6 matches sans marquer, et commençait à récolter une pluie de critiques outre-Manche. Alors cette rencontre intercalée au cœur de la Ligue des Champions devait être le théâtre de son retour en forme. Très vite, on a pu constater sa détermination. Et sa frustration lorsque Jadon Sancho oubliait de la servir en retrait sur une action qu’il avait initiée (7e). La frustration, il l’évacuait finalement à la 51e minute après un superbe enchaînement et une frappe surpuissante. Sa célébration intense prouvait qu’il avait des choses à se faire pardonner.



Encensé par Ralf Rangnick

Il aurait pu ajouter un ou deux buts au cours d’une deuxième période au cours de laquelle Manchester United a beaucoup vendangé, avant que Bruno Fernandes achève le suspense dans le temps additionnel. Cristiano Ronaldo est en tout cas de retour avec ce but, comme il l’a lui-même admis sur les réseaux sociaux. «Remis sur les rails», a-t-il notamment posté. La presse anglaise se réjouit de son match étincelant, après l’avoir largement critiqué ces dernières semaines. Et son entraîneur a dit tout le bien qu’il pensait du match de la star portugaise. «Il était très important non seulement qu’il marque, mais c’était en plus un but exceptionnel. C’était important pour nous tous, mais sa performance globale a été l’une des meilleures depuis que je suis arrivé ici», a ainsi commenté Ralf Rangnick. Et Manchester United est repassé à la 4e place du classement de Premier League grâce à cette victoire. Le retour en grâce de Cristiano Ronaldo n’occulte toutefois pas la question de son avenir, alors qu’il a récemment été écrit qu’il envisageait un départ de Manchester United à l’issue de la saison. The Sun assure que trois clubs sont d’ores et déjà à l’affût pour récupérer le Portugais âgé de 37 ans. Le PSG bien sûr, mais aussi le Bayern Munich et l’AS Rome. Cristiano Ronaldo s’est aussi remis sur les rails du mercato. n