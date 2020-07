La Premier League a annoncé hier que son mercato estival allait débuter le 27 juillet pour se terminer le 5 octobre. Puis jusqu’au 16 octobre, les clubs anglais pourront réajuster leur effectif à travers un marché national.

La saison 2019-2020 de Premier League va se terminer le dimanche 26 juillet. Dès le lendemain, les regards seront tournés vers l’exercice suivant. En effet, la Premier League a dévoilé hier les dates du mercato pour la prochaine saison, et celui-ci va démarrer le lundi 27 juillet pour se conclure le lundi 5 octobre. Soit une durée totale de 10 semaines.

Par ailleurs, les clubs anglais pourront réajuster leur effectif à travers un mercato national qui se tiendra jusqu’au 16 octobre. Si la France n’a pas encore dévoilé les dates officielles de son mercato d’été, l’Allemagne a lancé les hostilités à partir de ce mercredi. De leur côté, l’Espagne et l’Italie lanceront leurs marchés respectifs les 4 août et 1er septembre.

Le calendrier de la Coupe du monde 2022 dévoilé

La FIFA a communiqué le calendrier de la Coupe du monde au Qatar qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. La phase de poules s’étalera sur douze jours seulement avec quatre matches par jour à 11h, 14h, 17h et 20h. La finale se jouera à 16h.

C’est une Coupe du monde tout à fait originale qui ne ressemblera à aucune autre en 2022. Le Qatar accueillera le monde du 21 novembre au 18 décembre durant quatre semaines de compétition. La phase de poules, très ramassée, s’étalera sur douze jours seulement. Pour tout faire rentrer dans ce calendrier raccourci, les organisateurs ont choisi de programmer quatre matches par jour et d’offrir un programme très dense. Les rencontres se dérouleront toutes les trois heures : 11h, 14h, 17h et 20h.

Le calendrier sera modifié à partir des 8es de finale avec deux rencontres quotidiennes à 16h et 20h. A noter que la finale se déroulera le 18 décembre à 16h.

