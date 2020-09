Leeds n’a jamais lâché, et Leeds n’a pas regretté. Les joueurs de Marcelo Bielsa ont décroché une victoire importante sur la pelouse de Sheffield United (0-1) hier après-midi dans le cadre de la 3e journée de Premier League grâce à un but de la tête de l’inévitable Patrick Bamford (88e) dans les derniers instants de la partie disputée à Bramall Lane. Un derby du Yorkshire très animé et ouvert de part et d’autre avec 31 tirs au total et deux formations très portées vers l’avant.

Si Leeds peut remercier son attaquant Bamford, buteur lors des trois derniers matches de championnat, c’est d’abord et surtout le gardien français Illan Meslier qui a permis au promu de rester en vie grâce notamment à une superbe parade face au tir à bout portant de John Lundstram à la demi-heure de jeu. Les Peacocks de Bielsa enchaînent un second succès d’affilée en Premier League et retrouveront Manchester City le samedi 3 octobre prochain, le plein de confiance. De son côté, Sheffield concède un troisième revers d’affilée et n’a toujours pas inscrit le moindre but en championnat cette saison.

Articles similaires