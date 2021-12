Il est maintenu, mais à quel prix ? La période du Boxing Day, tradition anglaise de fin d’année qui voit les clubs de Premier League disputer trois journées en l’espace d’une semaine, ne devrait pas être reportée malgré la montée en flèche de l’épidémie de Covid en Angleterre. D’après le Daily Mail et la BBC, les représentants de clubs du championnat anglais se sont réunis lundi avec les dirigeants de leur championnat pour établir un plan contre la progression du virus, et ont refusé une pause hivernale.

Malgré un total de 12 rencontres reportées ces dernières semaines, dont six le week-end dernier, la Premier League décide donc de maintenir ses 19e, 20e et 21e journées de championnat, qui débutent ce dimanche 26 décembre, jour du Boxing Day. Dès lors que les clubs seront en mesure de présenter 13 joueurs aptes et un gardien de but, la rencontre pourra avoir lieu. Une des attentes outre-Manche était notamment de déprogrammer la 20e journée de championnat prévue dès le mardi 28, soit deux jours après le Boxing Day.

JOUER LE 26 ET LE 28, CE N’EST PAS POSSIBLE !

Une décision qui ne sera finalement pas prise, au grand regret de l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, qui a manifesté son mécontentement à ce sujet après le match nul de son équipe face à Tottenham (2-2) : «C’est impossible, nous n’avons pas les joueurs. On ne peut simplement pousser à ce point. Jouer le 26 et le 28, ce n’est pas possible. On préfèrerait être en mesure de jouer, mais nous avons besoin d’aide avec l’aménagement des rencontres.»

La cause des Reds n’aura donc pas été entendue, même si la Premier League a prévu une nouvelle réunion d’ici deux semaines pour faire le point sur la situation. D’ici là, une solution a quand même été prise pour limiter le nombre de matches et le risque pris par les staffs et les joueurs : il n’y aura pas de «replay» (match à rejouer après un score nul) comme traditionnellement pour les deux prochains tours de FA Cup. Pas sûr que cela suffise à endiguer la propagation extrêmement rapide du variant Omicron en Angleterre.