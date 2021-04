C’est un match à couteaux tirés auquel nous avons eu droit dimanche en fin d’après-midi en Premier League. Manchester United, finalement, s’est imposé sur la pelouse de Tottenham sur le score de trois buts à un. Le spectacle a eu lieu sur le terrain, mais aussi en conférence de presse après la rencontre. En effet, Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho ne passeront probablement pas leurs vacances ensemble.

En cause ? Une faute supposée sur Heung-min Son de Scott McTominay sur l’ouverture du score d’Edinson Cavani finalement refusée. OGS n’était pas content : « je dois dire que si mon fils reste à terre pendant trois minutes et qu’il a besoin de ses 10 compagnons pour l’aider à se relever, il n’aura pas de nourriture.

Nous n’avons pas été abusés, mais l’arbitre l’a été ». Dans la foulée ou presque, Son marquait pour que Tottenham mène 1-0.

Mais, évidemment, cette déclaration est revenue aux oreilles de José Mourinho, qui n’a évidemment pas laissé passer l’occasion : « par rapport à cela, je veux juste dire que Son a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu’Ole. Parce que je pense qu’un père doit toujours nourrir son fils. Peu importe ce qu’il fait. Si tu dois voler pour nourrir tes enfants, tu voles ». Mais le Portugais ne s’est pas arrêté en si bon chemin. « Je suis très, très déçu et parce qu’avec moi, comme on dit au Portugal, le pain est du pain et le fromage est du fromage, j’ai déjà dit à Ole ce que je pensais de ses propos. Et je dois vous dire que je suis très, très déçu qu’en cinq, six, sept questions vous ignoriez la dimension de ce commentaire », a-t-il poursuivi et conclu. Les prochaines retrouvailles entre les deux vont être très chaudes.

Articles similaires