Battu par Manchester United à Old Trafford lundi (2-1), Liverpool n’a toujours pas gagné en championnat cette saison. Seizièmes de Premier League, avec déjà sept points de retard sur Arsenal et cinq sur Manchester City, les Reds semblent partis pour une saison galère, à l’image de celle connue en 2020-2021. Jürgen Klopp veut rester optimiste mais sait la situation mal engagée. On a rarement vu Virgil van Dijk aussi chahuté. Celui dont la légende raconte qu’il ne mord presque jamais dans les dribbles adverses n’avait sans doute pas prévu qu’un ouragan allait s’abattre sur lui à Old Trafford. Il ne s’agissait pas d’un Mancunien mais bel et bien d’un James Milner enragé.

Dans ces moments-là, il ne faut pas lutter et le Néerlandais l’a vite compris. Le milieu anglais avait la tête des mauvais jours et la colère expressive après l’ouverture du score de Jadon Sancho, annonçant une soirée délicate pour les Reds, finalement battus par un ennemi intime qu’on annonçait en crise (2-1). Ce mardi, la crise a changé de camp et c’est Liverpool qui est examiné avec inquiétude outre-Manche.

Seizièmes après trois journées, les hommes de Jürgen Klopp connaissent leur pire début de saison statistique depuis que l’Allemand est arrivé. Jamais ils n’avaient enchaîné leurs trois premiers matches sans victoire. Pleins de caractère à Fulham (2-2), réduits à dix face à Crystal Palace (1-1), ils ont simplement été dépassés par la fougue retrouvée de Manchester United.



L’INTENSITÉ N’EST PLUS AU RENDEZ-VOUS

«La grosse déception pour moi, c’est que Liverpool n’était pas prêt pour ce match et pour moi, c’est impardonnable, a sanctionné Jamie Carragher au micro de Sky Sports. J’aime cette équipe et ce qu’elle a fait pendant ces cinq dernières années – il ne faut pas les oublier – mais c’est déjà arrivé trop de fois cette saison qu’ils ne soient pas prêts pour un match. L’intensité mise par Liverpool, c’était le jour et la nuit comparée à celle mise par Manchester». Un comble pour Jürgen Klopp et son heavy-metal football. En ce début de saison, les signaux alarmistes sont évidents chez les Reds : un van Dijk moins bien protégé et donc moins souverain, un Alexander-Arnold qui ressemble plus au cancre de la saison 2020-2021 qu’au somptueux latéral de la saison passée, un Salah parfois isolé et un manque de liant au milieu qui s’explique par l’absence de Thiago Alcantara.

Les absences, justement, c’est aussi le signal d’un groupe qui a tiré très fort la saison passée mais qui a du mal à enchaîner après un été passé à réparer des déconvenues successives (titre perdu, finale de C1 perdue, notamment). Début août, ils étaient neuf à figurer à l’infirmerie dont Ibrahima Konaté, Naby Keita, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain et Thiago Alcantara. Le nombre a baissé depuis mais la profondeur de l’effectif de Jürgen Klopp n’est plus suffisante au milieu.



BLESSURES ET RENFORTS RÉCLAMÉS

Que le jeune Fabio Carvalho soit l’unique solution offensive crédible pour renverser le match dit beaucoup des options limitées qui s’offrent à Klopp. Le Liverpool Echo demandait d’ailleurs hier de «l’aide à Fenway Sports Group» pour renforcer un entrejeu devenu source de maux de tête du côté de la Mersey. «On peut parler des blessures mais le onze aligné n’est pas à des années-lumière du vrai Liverpool. En revanche, regardez le banc : ils n’ont aucun joueur qui puisse changer le match», assenait encore Carragher. Mais c’est aussi une question de mentalité à écouter Andy Robertson. «On doit se sortir les doigts rapidement, on doit redevenir une équipe parce qu’on ne peut pas continuer comme ça, a lâché le latéral après la défaite. C’est facile de parler de tout ça dans le vestiaire avant le match mais il faut le faire une fois sur le terrain. On se doit de mieux commencer les matches, de mettre la pression sur l’équipe adverse et pas l’inverse».

Dans l’affaire, Jürgen Klopp n’a pu qu’adopter la méthode Coué. «Je sais que ça va paraître ridicule mais on aurait dû gagner ce match, a-t-il lâché après coup. Oui, je suis inquiet de la situation mais c’est comme ça». Samedi, face à Bournemouth à Anfield, il pourra de nouveau compter sur Darwin Nunez, suspendu lundi. Suffisant pour tout changer ? Pas sûr alors que les débuts de Sadio Mané au Bayern Munich ont remis sur la table le débat de l’été, à savoir l’erreur, ou pas, des Reds de céder leur fantastique Sénégalais. Alors, à Liverpool, quand tout va mal, on s’en remet à l’histoire du club. C’est l’avantage d’être une institution. «On a un bon match à la maison samedi et Anfield devra être bruyant, a espéré Klopp. On doit mettre le feu et imposer notre rythme. On doit tout donner pour être au niveau attendu par nos supporters. On se battra jusqu’à la mort». Des paroles qui auraient pu être prononcées en fin de saison dernière, histoire d’apporter le supplément d’âme à même de changer le cours de l’histoire. Mais, en ce début de saison 2021-2022, la narration a bien changé… n

