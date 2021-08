Pour sa deuxième saison avec West Ham, qu’il avait rejoint en octobre 2020, Saïd Benrahma s’est montré efficace d’emblée en marquant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire (2-4) en déplacement chez Newcastle. Contrairement à l’exercice écoulé, l’international algérien semble mieux intégré dans le groupe. Les signaux sont aux Verts pour le milieu offensif des Hammers.

Par Mohamed Touileb

Vingt-huit apparitions, c’est ce qu’il aura fallu pour Saïd Benrahma lors de l’opus 2020-2021 pour inscrire sa première réalisation avec sa nouvelle équipe. Certes, il avait réussi à faire des offrandes (7 toutes compétitions réunies). Néanmoins, ses performances individuelles avaient cruellement baissé par rapport à celles qu’il réalisait avec Brentford son ancien club avec lequel il avait frôlé l’accession en Premier League au terme de la séquence 2019-2020.

Europa League, l’autre palier

La différence de palier aura quelque peu freiné le « Fennec » contraint de s’adapter à de nouvelles exigences physiques et tactiques. Il avait rejoint des Londoniens qui n’ont pas hésité à mettre le paquet pour l’enrôler. Montant déboursé: 24 millions d’euros. Le poids du coût assez élevé du transfert a pesé. Un temps éclipsé par l’arrivée en prêt de l’Anglais Jesse Lingard, le Dz est, petit à petit, sorti du onze de David Moyes au moment où le club luttait pour une place européenne.

A ce sujet, Noble et ses camarades vont disputer l’Europa League après avoir terminé 6es du championnat au terme de la dernière cuvée. Une occasion pour découvrir une nouvelle compétition et s’épanouir encore plus footballistiquement. En tout cas, l’ancien sociétaire du LB Châteauroux donne la rassurante impression de se sentir plus libéré. Il commence à faire ce qu’il faisait avec les « Bees » en Championship (D2 anglaise).

L’espoir de Moyes confirmé

Sa prestation de dimanche chez les « Magpies » a grandement pesé dans le résultat final. En effet, il avait réussi à niveler la marque (2-2) à la 53e minute avant de servir Michail Antonio pour le 4 buts à 2 qui a servi à plier la partie à la 66e minute. Sur son compte Twitter, la légende anglaise Alan Shearer a posté : « Bien joué West Ham. Ils sont passés à la vitesse supérieure en seconde période après avoir reçu un pénalty très douteux ! » en relevant que « Benrahma fantastique aujourd’hui.»

Très en jambes lors des matchs d’intersaison, le Dz a bien confirmé qu’il a de bonnes sensations partant sur les meilleurs standards pour réaliser une saison remarquable.

Et son coach Moyes l’a ressenti en assurant : « nous avons beaucoup d’espoir que Benrahma trouvera sa touche de buteur, ses passes décisives et tous ces éléments liés à son jeu.»

Désormais, il faudra rééditer ce genre d’exploits pour consolider la place de titulaire dans un haut niveau ou les choses peuvent aller très vite dans un sens comme dans l’autre. En tout cas, on espère que le natif d’Aïn Témouchent prenne la bonne direction et que sa courbe footballistique soit exponentielle car l’équipe nationale aura besoin de son génie lors des prochaines échéances avec la CAN-2021 et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui se profilent. n