Les clubs de première et deuxième divisions anglaises (Premier League et Championship) pourront mettre en place à partir de janvier des tribunes où les supporters restent debout, interdites depuis 1989, a annoncé mercredi l’autorité chargée de la sécurité dans les stades (SGSA). Il s’agira d’un programme de tests pour lequel les clubs doivent se porter candidats d’ici au 6 octobre. En cas d’autorisation, une portion de tribune pourra accueillir des supporters debout pour le reste de la saison. Une commission indépendante devra ensuite tirer les conclusions de cette expérimentation. En 1989, après la catastrophe d’Hillsborough, qui avait fait 97 morts après un mouvement de foule au tout début d’un match entre Liverpool et Nottingham Forest, les tribunes debout avaient été interdites dans tous les stades anglais et gallois. Trois ans plus tard, l’interdiction avait été limitée aux deux divisions supérieures. La réintroduction de tribunes où les supporters peuvent rester debout faisait partie du programme des Conservateurs pour les législatives de 2019 et avait reçu le soutien de personnalités de tous bords politiques. «Nous avions clairement indiqué que nous travaillerions avec les supporters et les clubs pour introduire des places debout sûres dans les stades de football», a rappelé le ministre des Sports, Nigel Huddleston. «Maintenant que les études préliminaires ont été effectuées et que les stades peuvent à nouveau opérer à pleine capacité dans le pays (après une saison à huis-clos en raison du Covid), le moment est venu d’avancer» sur ce sujet, a-t-il ajouté. Les clubs intéressés doivent toutefois remplir un certain nombre de critères. Les tribunes debout devront malgré tout permettre aux supporters de s’asseoir s’ils le souhaitent, elles ne devront pas gêner la vue d’autres supporters, notamment les personnes handicapées, et un code de bonne conduite pour les supporters devra être mis en place.

