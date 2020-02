Un but de Heung-Min Son au bout de temps additionnel a offert la victoire à Tottenham sur le terrain d’Aston Villa (2-3) hier lors de la 26e journée. Ce succès au terme d’un match riche en rebondissements permet à la formation de José Mourinho de prendre la cinquième place du classement à Sheffield United. Les Spurs reviennent à un point de Chelsea, 4e. Pour Tottenham, la répétition générale s’est avérée délicate. Mais elle a été couronnée de succès. Trois jours avant de recevoir le RB Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des champions, les Spurs se sont imposés de justesse sur la pelouse d’Aston Villa ce dimanche (2-3). Longtemps chahutés, les Londoniens s’en sont remis à Toby Alderweireld et à Heung-min Son (auteur d’un doublé) pour ravir la cinquième place à Sheffield United. Les Villans, qui n’ont pas démérité, restent juste au-dessus de la ligne de flottaison (17e).

Mercredi prochain (21h), Tottenham jouera une grande partie de son avenir européen – et donc de sa saison – contre le RB Leipzig. Mais avant de se focaliser sur ce rendez-vous très important, les hommes de José Mourinho devaient faire le boulot à Villa Park en championnat. Mission accomplie, non sans mal toutefois. Bousculés par un promu décomplexé, les Spurs ont concédé un but gag d’entrée. Sur un centre d’Anwar El Ghazi, Hugo Lloris a tergiversé, Toby Alderweireld s’est loupé et le cuir a terminé au fond des filets (1-0, 9e).

Engels s’est troué, Son en a profité

Malheureux sur ce coup, le Belge s’est racheté peu avant la demi-heure de jeu, en égalisant d’une reprise puissante après un coup de billard sur corner (1-1, 27e). Juste avant la pause, c’est Heung-min Son qui, en deux temps, a converti un penalty obtenu par Steven Bergwijn (1-2, 45e+2). Peu convaincant jusqu’alors, le club londonien a donc malgré tout rejoint les vestiaires avec un but d’avance. Le virevoltant Jack Grealish et ses coéquipiers n’ont pas abdiqué pour autant. Et bien leur en a pris car Björn Engels a, de la tête, remis sa formation à hauteur (2-2, 54e).

Les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup lors d’une partie disputée sur un tempo effréné. Les Villans ont eu la possibilité de forcer la décision, mais ce sont les visiteurs qui, finalement, ont raflé la mise. Profitant d’une erreur d’Engels, Son s’en est allé battre Pepe Reina au bout du temps additionnel (2-3, 94e). Vainqueur in extremis, Tottenham s’installe aux portes du Top 4. Et peut désormais focaliser toute son attention sur le duel qui l’attend d’ici deux jours… n

Articles similaires