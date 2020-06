Alors que le rachat de Newcastle par un fonds dirigé par le prince héritier d’Arabie Saoudite est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le patron de la Premier League, Richard Masters, a assuré qu’il allait «étudier de près» la requête de la fiancée de Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 2018 à Istanbul au consulat saoudien. Le rachat de Newcastle par un fonds saoudien semble proche. Parallèlement, le patron de la Premier League, Richard Masters, a assuré qu’il allait «étudier de près» l’appel au blocage d’un projet de rachat des Magpies, formulé par Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste assassiné fin 2018 dans le consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul, selon un reportage de la BBC vendredi. Hatice Cengiz a écrit à la Ligue anglaise pour s’opposer à l’accord, tandis qu’Amnesty International a déclaré que la Premier League risquait de devenir «un bouc émissaire» si l’affaire devait être concrétisée.



Prendre la bonne décision

Jamal Khashoggi, un collaborateur du Washington Post et critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné en octobre 2018 dans le consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul où il s’était rendu pour récupérer un document. Le prince héritier Mohammed ben Salmane – qui dirige le Fonds public d’investissement (PIF) saoudien qui mène le consortium candidat au rachat des Magpies pour 336 millions d’euros – avait été désigné par des responsables turcs et américains comme le commanditaire du meurtre. «Je vous assure, ainsi qu’à votre cliente, que vos arguments seront pris en compte dans le cadre de la procédure» de rachat, écrit Richard Masters dans une lettre adressée aux avocats d’Hatice Cengiz. Cependant, selon le reportage de la BBC, Richard Masters aurait refusé de rencontrer cette dernière, qui a demandé à la Premier League de prendre une position morale sur la question. Dans une déclaration à la BBC, Hatice Cengiz a déclaré être «prudemment optimiste quant à la capacité de la Premier League à prendre la bonne décision». «Je suis certaine que si la Premier League suit ses propres règles et sa charte, elle bloquera la vente de Newcastle United à Mohammed ben Salmane et au fonds d’investissement public qu’il préside», a-t-elle ajouté. Dans une précédente lettre rendue publique le 28 avril, les avocats de Hatice Cengiz avaient estimé que rejeter l’offre d’achat serait une «décision juste, appropriée et légitime». n

