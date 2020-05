Serge Aurier semble avoir transgressé pour la troisième fois les règles de distanciations sociales strictes exigées en Angleterre. L’ex-Parisien a posté mardi sur Instagram une photo le montrant aux côtés de son coiffeur, Justin Carr, arborant une nouvelle coupe de cheveux. «Yes Sir (ndlr : Oui Monsieur)», a-t-il écrit en légende en ajoutant «#LeCoiffeurEstBon». Quelques heures plus tard, Tottenham a ouvert une enquête interne car les joueurs sont censés ne pas avoir de contact avec des personnes extérieures à leur entourage familial.

«Nous enquêtons sur les circonstances (ndlr : de cette affaire) et considérerons l’incident de manière appropriée», a réagi mercredi Tottenham dans un communiqué. Aurier n’en est pas à son premier coup d’essai. Fin avril, l’ex-défenseur du RC Lens avait posté une vidéo sur son compte Instagram où l’on le voyait, masque sur le visage, faire de sprints courts puis assis à côté de son coéquipier Moussa Sissoko, sans respect de distance de sécurité. Les deux joueurs s’en étaient excusés dans un communiqué et avaient fait un don au système d’organisation des soins du Royaume-Uni. Deux semaines plus tôt, l’Ivoirien s’était déjà filmé en train de faire un jogging côte à côte avec un ami.

Articles similaires