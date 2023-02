Une défaite chez le 19e qui peut faire mal. Hier, en ouverture de la 22e journée, Arsenal a été emporté par la furia d’Everton et son nouveau coach Sean Dyche (1-0). Piégés sur corner par Tarkowski, stériles et sans idée, les Gunners ont perdu pour la deuxième fois de la saison. Dimanche, face à Tottenham, Manchester City peut revenir à deux petits points en cas de victoire. Avant-dernier du classement au coup d’envoi de la rencontre et battu lors de ses quatre dernières réceptions en Premier League, Everton met fin à une série de huit matchs consécutifs sans victoire en championnat et sort provisoirement de la zone de relégation. De son côté, Arsenal n’avait plus goûté à la défaite en championnat depuis le 4 septembre dernier. Dauphin des Gunners, Manchester City peut ainsi revenir à deux unités du leader en cas de succès contre Tottenham aujourd’hui. Et si le suspense était relancé pour le titre de champion ?



ARSENAL N’A JAMAIS FAIT TREMBLER SON ADVERSAIRE

Everton est-il la bête noire d’Arsenal en Premier League ? Possible, puisque les Toffees ont remporté quatre de leurs cinq derniers affrontements. Quoi qu’il en soit, Sean Dyche se souviendra de sa première sur le banc du club de la Mersey. Vainqueur grâce à un bloc compact contre une machine londonienne bien huilée, l’ancien entraîneur de Burnley a muselé la deuxième meilleure attaque de Premier League (45 buts).

À vrai dire, Arsenal n’a inquiété Goodison Park qu’à travers quelques opportunités. D’est d’ailleurs sur corner que le Norvégien a perdu un duel aérien avec James Tarkowski, auteur de l’ouverture du score d’une tête croisée imparable pour Aaron Ramsdale (60e). Pris dans l’étau, Arsenal n’a pas su répondre par un but égalisateur, et seules les tentatives d’Oleksandr Zinchenko (89e, 92e) ont laissé planer le doute. Malgré l’entrée de ses nouvelles recrues Jorginho et Leandro Trossard juste avant le seul but du match, les Gunners n’ont pas trouvé la solution pour égaliser. Et forcément, City s’en frotte les mains… n

