Un Conseil des ministres se tiendra aujourd’hui, dans la matinée, annonce un communiqué de la Présidence de la République. C’est la première réunion périodique du genre après le remaniement ministériel effectué mardi dernier et qui s’est soldé par le changement à la tête de six départements, alors que trois nouveaux ministères ont vu le jour, portant le nombre de l’Exécutif dirigé par Abdelaziz Djerrad à 41 membres.

La précision de premier Conseil des ministres post-remaniement mérite donc d’être faite, d’autant qu’au menu du rendez-vous figure le secteur énergétique, considéré comme le plus touché par les changements de responsables opérés la semaine dernière, à travers l’arrivée de Abdelamdjid Attar à la tête du ministère de l’Energie, en remplacement de Mohamed Arkab, qui lui prend le secteur des mines, mais aussi à travers la création du ministère de la Transition énergétique et les Energies renouvelables qui a été confié à Chems-Eddine Chitour, préalablement ministre de l’Enseignement supérieur dans le premier gouvernement de Djerrad.

En effet, le Conseil d’aujourd’hui «examinera nombre d’exposés relatifs aux secteurs de l’Energie, des Travaux publics et de la Santé», souligne le même communiqué. Ce qui démontre sans doute la priorité accordée actuellement par le gouvernement au secteur énergétique. Une priorité qui s’est doublée de l’urgence d’agir et d’actionner les plans de développement depuis que l’arrivée du coronavirus et le coup dur porté par la pandémie à ce même secteur, plongé ces derniers mois dans un marasme inédit, notamment chez les pays dont les équilibres financiers reposent quasi-exclusivement sur leurs ventes d’hydrocarbures, à l’exemple, bien sûr de l’Algérie.

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise si le premier Conseil des ministres, tenu le 22 mars dernier, juste après la détection des premiers cas de Covid-19, avait, entre autres décisions prises, porté sur la réduction de 14 à 7 milliards de dollars les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement du groupe Sonatrach, et ce afin de «préserver les réserves de changes», avait-on justifié dans une conjoncture de marché pétrolier qui entamait alors son chemin vers un effondrement des prix du baril.

Les réunions périodiques des ministres qui se sont succédé par la suite s’étaient inscrites dans la même logique, avec une présence régulière du secteur énergétique, sur fond de décisions qu’il fallait prendre pour répondre aux nouvelles exigences introduites par la pandémie.

Et ce sera sans doute le cas aujourd’hui, notamment à travers la présence du vieux briscard du secteur qu’est Abdelmadjid Attar, en sa qualité d’ancien PDG de Sonatrach qui n’a jamais quitté le secteur en se convertissant en analyste très écouté, comme cela a été le cas récemment lors de la polémique soulevée par le projet de loi des hydrocarbures avant son adoption par le Parlement.

Et c’est certainement ce statut de connaisseur averti qui a valu à M. Attar sa projection à la tête du ministère de l’Energie où est attendue son expérience cumulée sur plusieurs décennies. On en saura sans doute un peu plus après l’exposé qu’il présentera au Conseil des ministres. Un conseil qui verrait peut-être aussi l’intervention de Chems-Eddine Chitour, réorienté à la tête d’un ministère fraîchement créé et qui semble l’avoir été sur mesure pour un professeur qu’il ne serait pas exagéré de nommer «Monsieur énergies renouvelables» en référence à son engagement pour les énergies renouvelables et à ses appels constants pour les investissements dans le domaine, pour une transition énergétique devenue plus qu’indispensable pour un pays comme l’Algérie.

Outre l’Energie, le Conseil des ministres de ce dernier dimanche de juin sera donc également consacré à l’examen d’exposés relatifs aux secteurs des Travaux publics et de la Santé. Et dans le cas de ces départements, l’actualité reste intimement liée à la situation sanitaire du pays. Comprendre que si le secteur des TP tente de sortir de son confinement après avoir subi les mesures sanitaires anti-coronavirus, celui de la Santé se trouve aujourd’hui face à une flambée de cas de contamination par le virus, avec 282 cas enregistrés entre samedi et hier. D’où peut-être un nouveau plan de confinement qui sera proposé par le ministre de la Santé. n