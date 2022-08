L’Exécutif a lancé, hier, sa rentrée politique avec la tenue du premier Conseil des ministres post-pause estivale. La cloche de la rentrée a enfin sonné, dans un contexte marqué par les incertitudes autour de la rentrée scolaire, reportée sine die entre autres de la préparation des classes à l’introduction de l’anglais dès le premier palier du système éducatif. En attendant l’ouverture de la session parlementaire qui devrait intervenir dans quelques jours avec, au menu, plusieurs textes de loi, l’Exécutif s’est réuni, hier, en Conseil des ministres, lequel était dédié, entre autres, à la rentrée scolaire et aux récents feux de forêt.

Par Hakim Ould Mohamed

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside une réunion du Conseil des ministres portant sur des exposés relatifs aux préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, aux récents feux de forêt et les mesures prises pour y faire face, à la campagne moisson-battage, ainsi qu’au projet de loi organique sur l’information, et d’autres projets de loi liés, entre autres, à l’activité audiovisuelle et au rassemblement, en consolidation de l’unité nationale, avait indiqué un communiqué diffusé par les services de la Présidence. L’Exécutif était notamment attendu sur le dossier de la rentrée scolaire, dont la date était restée dans l’incertitude, face à l’agacement des parents d’élèves, pris en tenailles entre une inflation corrosive et des dépenses tout aussi pesantes. C’est l’autre chantier compliqué de cette rentrée gouvernementale, quelques semaines après la validation par ordonnance d’une loi de finances complémentaire peu généreuse en matière de soutien au pouvoir d’achat des ménages. L’automne s’annonce compliquée pour les ménages avec une rentrée scolaire qui s’annonce chère, voire très chère, en raison de l’envolée constatée des prix des fournitures scolaires et des articles d’habillement. L’Indice des prix à la consommation a évolué de +10,82 en juin, en glissement annuel.

Le poste chaussures et habillement a augmenté de 7,03 entre juin 2021 et juin 2022, tandis que celui de l’Education, de la Culture et des loisirs a connu une augmentation de 9,87% durant la même période.

Cela renseigne d’une hausse des prix généralisée avant même que la rentrée scolaire pointe son nez à l’horizon, mettant le budget des ménages à rude épreuve.



Inflation, le grand défi du gouvernement

L’inflation et la lutte contre la précarité des ménages sont ainsi les principaux défis de cette rentrée du gouvernement, dont l’action de chaque ministère sera désormais suivie à la loupe car elle conditionnera l’avenir de son locataire au sein de l’Exécutif. C’est sans compter la réactivité et la réaction de ces ministères face à certains évènements ayant marqué l’été, dont les feux de forêt, la préparation de la rentrée, la hausse des prix sur un marché domestique alors que les précédentes mesures du gouvernement étaient censées y remédier, les défaillances du transport aérien et maritime… L’heure est donc à la bataille pour le pouvoir d’achat et la lutte contre l’inflation et certaines hausses injustifiées des prix. La Banque d’Algérie semble avoir entamé depuis début juillet une opération de désinflation au moyen de la réévaluation du dinar. Même si c’est une opération qui arrive un peu en retard pour la rentrée scolaire, cette réévaluation du dinar aura des conséquences bénéfiques sur le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises d’ici à la fin de l’année en cours, même si des mesures supplémentaires s’imposent pour le contrôle des prix sur les marchés. Sur ce chapitre, le département du Commerce a brillé par son absence, se contentant, semble-t-il, de faire de la régulation du commerce extérieur son seul cheval de bataille, sans se soucier des conséquences des restrictions imposées jusqu’ici sur le taux d’inflation. De nombreux dossiers et arbitrages quant à l’action de son gouvernement attendent ainsi le chef de l’Etat. Il y a, d’abord, la rentrée scolaire et l’urgence de fixer une date pour les parents restés dans l’incertitude. Elle sera l’axe fort de la rentrée politique de l’Exécutif, en plus du dossier du pouvoir d’achat, dont les mesures prises jusqu’ici se sont avérées insuffisantes face à l’envolée ininterrompue des prix et à un système de rémunération peu évolutif. En plus de l’action de la Banque d’Algérie sur le taux de change du dinar, l’examen du budget de 2023 devra permettra à l’Exécutif de faire les arbitrages nécessaires en termes d’inflation, de pouvoir d’achat, de chômage et d’investissement. La rentrée débute également avec une grosse séquence internationale avec les nouveaux engagements gaziers de l’Algérie en Europe, ses engagements en Afrique ainsi que la reprise des hostilités en Libye.