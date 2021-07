Poursuivant sa politique visant à promouvoir le potentiel des jeunes talents algériens, Ooredoo soutient le premier concours des enfants surdoués en mathématiques.

Organisé sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, ce concours national vise à promouvoir les compétences exceptionnelles des jeunes enfants algériens et de les encourager à travailler davantage afin de mener un brillant parcours.

Pour encourager ces jeunes mathématiciens hors pair et les aider à développer leur potentiel et don prometteur, Ooredoo a offert aux gagnants de ce concours des cadeaux en adéquation avec l’ère de la transformation digitale.

A travers cette action, Ooredoo confirme son engagement à promouvoir le potentiel des jeunes talents algériens et à développer leur capacité pour concrétiser leurs ambitieux projets.

