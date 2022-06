Le premier bilan des incendies, rendu public hier, premier jour de l’été, par le premier responsable de la Direction générale des forêts, tend visiblement à confirmer toutes les craintes exprimées auparavant.

Par NAZIM BRAHIMI

Djamel Touahria a, en effet, fait état de la dévastation de 270 hectares durant les vingt premiers jours de juin dans plusieurs wilayas, un chiffre qui peut paraître «insignifiant» dans un pays qui aborde l’été 2022 sous la hantise du cauchemar vécu en août 2021 et qui s’est soldé par la perte de plus de 100 000 hectares, selon le même responsable, et la mort de près de 70 personnes en Haute-Kabylie. Ce chiffre ne légitime pas moins les appréhensions de pans importants de la société et le branle-bas de combat engagé, depuis fin mai, par les autorités publiques et les entités concernées par la lutte contre les feux de forêt au moment où le niveau d’alerte est appelé à aller crescendo compte tenu de la succession des alertes canicule qu’émet l’Office national de météorologie (ONM).

Alliant campagne de sensibilisation et mobilisation de moyens matériels et humains, la lutte contre les feux de forêt a donné lieu, depuis un mois, à la mise en place d’un dispositif opérationnel de mobilisation générale et d’alerte maximale de lutte contre les incendies. Ce dispositif, contenant des mesures à caractère organisationnel et opérationnel, vient dans un contexte de «risque d’incendies de forêt récurrents» pour le pays «avec un nombre de départs de feu en ascension graduelle, ces dernières années» et des conditions météorologiques assorties d’une vague de chaleur, a expliqué le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Sur le plan organisationnel, le dispositif mis en place, en concertation avec l’ensemble des parties concernées, consiste en l’installation au niveau central de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF) présidée par le ministre de l’Agriculture et composée de représentants de 13 ministères et 11 institutions nationales en relation avec la protection des forêts.

Sur le plan opérationnel de lutte, au titre de la campagne 2022, le dispositif opérationnel de mobilisation générale et d’alerte maximale de lutte contre les incendies de forêt a déployé 401 postes de vigie destinés à la surveillance et à l’alerte, avec un effectif de 960 agents, 513 brigades mobiles avec un effectif de 1 017 éléments chargés de la première intervention. Il y a également 1 019 chantiers d’intervention avec un effectif global de 9 481 ouvriers, et 3 261 points d’eau situés en forêt ou à proximité pour l’approvisionnement des camions ravitailleurs et camions citernes feux de forêt légers (forêts et protection civile). Le plan a mobilisé 63 camions ravitailleurs et 15 camions citernes de 3 000 litres, 2 084 équipements de communication radioélectrique de type VHF, pour l’alerte rapide et le renforcement de la coordination des moyens de lutte, 240 camions citernes feux de forêt légers (CCFFL) et 3 300 pompes dorsales.

Dans une tribune de sensibilisation et de prévention, Youcef Ould Mohand, conservateur local des forêts dans la wilaya de Tizi Ouzou a mis en avant «l’importance» des actions de prévention, appelant à «l’intensification des opérations de prévention, désherbage et incinération réglementé des déchets et détritus, notamment, aux abords des villages et des habitations». Le même responsable a indiqué que les incendies de l’été dernier ont ravagé une superficie totale de 43 398 ha alors que durant les 10 dernières années réunies il a été enregistré 75 655 ha ravagés par les incendies saisonniers.

De son côté, Mohamed Skandraoui, chef de service protection faune et flore au niveau de la Conservation de Tizi Ouzou, a estimé que «l’enjeu n’est pas dans le volume des moyens mobilisés, mais dans la prévention et l’éveil citoyen pour parer à ces incendies».

Autrement dit, le succès du dispositif de lutte contre les incendies doit reposer, en plus de la mobilisation des moyens nécessaires et d’autres mesures comme le gel provisoire de l’activité de production du charbon et l’interdiction des campings anarchiques, sur une campagne de prévention très offensive qui contribuera à éliminer toutes les causes des incendies. n