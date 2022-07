Le délai de confirmation des préinscriptions expire aujourd’hui. Les nouveaux bacheliers doivent prendre connaissance des résultats de leurs orientations le 3 août et les entretiens des candidats orientés vers les écoles supérieures des enseignants se tiendront du 4 au 8 du même mois.

Jusqu’à hier, plus de 94% des nouveaux bacheliers ont effectué leurs préinscriptions. Un total de 326 406 étudiants, soit 94,51% de nouveaux bacheliers (session juin 2022), ont effectué leurs préinscriptions via le portail électronique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dédié à cet effet. « Sur un total de 345 382 nouveaux bacheliers, 326 406 ont effectué leurs préinscriptions en ligne, soit 94,51%. Un taux appelé à augmenter après expiration du délai de confirmation des préinscriptions aujourd’hui avant de passer à l’opération de traitement des fiches de voeux.

Le bachelier doit remplir sa fiche de vœux par ordre décroissant (entre 6 et 10 choix au maximum) et imprimer la liste des filières auxquelles il ouvre droit, a souligné le ministère. Au moins, deux parcours de formation de licence à inscription locale ou régionale assurés par un établissement universitaire doivent y figurer, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dimanche, le ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que tous les moyens humains et matériels ont été assurés en vue de mener à bien les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers de la session juin 2022 ».

Actuellement, les services du ministère s’attellent au traitement des demandes et à l’orientation des étudiants. Quelque 340 000 demandes ont déjà été traitées, selon le directeur des enseignements du premier et second cycle, Seifeddine Amara. Ce dernier a fait savoir que c’est grâce à un logiciel qui fait le traitement de l’ensemble des fiches de vœux en fonction des places pédagogiques disponibles, tout en respectant toutes les conditions, à savoir les notes requises pour postuler aux différents cursus, les séries du baccalauréat et la circonscription géographique des candidats, explique-t-il.

Il y a lieu de préciser que l’examen des vœux durera toute une semaine. Il interviendra selon les critères de l’orientation. Les résultats seront mis en ligne le 3 août prochain et les entretiens des candidats orientés vers les écoles supérieures se tiendront du 4 au 8 août 2022. Quant aux candidats non satisfaits des résultats obtenus, ils peuvent faire un recours entre le 4 et le 6 août prochain.

Pour la prochaine rentrée universitaire, le ministre de tutelle a affirmé que le ministère est « disposé à recevoir les étudiants et à assurer les prestations universitaires adéquates, dont l’hébergement ».

