Ainsi, un cas de coronavirus ( Covid-19), le premier recensé par nos services sanitaires, est confirmé en Algérie. Selon les indications recueillies par Reporters, il s’agit d’un ressortissant italien travaillant dans notre pays pour le compte de la société italienne ENI. L’homme est originaire de la localité de Bertonico près de Lodi dans la région de Lombardie, une région où plusieurs cas de personnes atteintes ont été recensées et placées sous observation. Certains parlent de cette partie de la botte italienne comme une « zone rouge », l’Italie étant le pays d’Europe le plus touché.

Selon les mêmes indications, recueillies cette fois-ci auprès du chef par intérim du service de prévention de la direction de la santé (DSP) de Ouargla, une deuxième personne, de nationalité italienne également, a été placée sous observation pour confirmer s’il s’agit d’un cas avéré ou non, une précaution suivie par d’autres sachant qu’on se trouve dans un périmètre industriel où beaucoup de personnes mobiles et se déplaçant d’un coin à un autre de la planète travaillent. Il en est ainsi du secteur pétrolier comme d’autres où la diversité des nationalités impose des mesures sanitaires plus importantes qu’ailleurs en cas de suspicion de maladie

ou d’épidémie.

Le ressortissant italien contrôlé positif ne semble pas présenter des symptômes inquiétants. Il est arrivé en Algérie le 17 février et il est en isolement depuis le 21 du mois « conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale de la santé sur les maladies infectieuses ». On peut à juste titre considérer comme problématique que cette personne ait pu rejoindre le territoire national sans être contrôlé aux frontières, mais il faut rappeler qu’il n’y a pas de risque zéro en situation pareille. Des pays mieux pourvus que le nôtre sont confrontés à la difficulté de détecter avec une efficacité à 100% les cas suspects. L’essentiel, dans le contexte actuel, est de maintenir un niveau d’information et de communication optimal. Face au risque de la panique, une réaction somme toute prévisible dans le contexte où le Covid-19 impacte jusqu’aux marchés financiers, le meilleur antidote, outre le dispositif de lutte sanitaire indispensable, est d’informer les Algériens correctement et avec la meilleure pédagogie possible. C’est d’autant plus essentiel que, à l’heure des réseaux sociaux et des risques des « fake news », les fausses informations et les rumeurs circulent à une vitesse vertigineuse.

Ainsi, on a vu circuler hier, sans confirmation, des récits sur un cas à Khenchela et sur autre à Hassi Messaoud alors qu’il s’agit de « fake » ou d’informations sur des personnes atteintes de grippe saisonnière aiguë. Vigilance, donc. Et information d’abord !