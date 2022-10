Par Sihem Bounabi

En dépit des assurances récentes des responsables du secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, la pénurie des médicaments anticancéreux persiste, selon le Pr Kamel Bouzid, chef du service Oncologie au centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC) et président de la Société algérienne d’oncologie médicale.

Il a affirmé, hier, que «la situation des cancéreux ne s’est pas améliorée, notamment pour les enfants qui aujourd’hui continuent de mourir faute de la disponibilité de médicaments nécessaires à leur traitement».

Le Pr Kamel Bouzid rappelle que les oncologues et notamment les spécialistes en oncologie pédiatrique ont tiré pour la énième fois, au mois de juillet dernier, la sonnette d’alarme sur la situation «désastreuse» des malades atteints de cancer dont l’état de santé ne cesse de se dégrader, déplorant que l’on soit à la «fin du mois octobre et la situation a empiré malgré les déclarations des uns et des autres».

Il insiste ainsi sur le fait que «la situation s’empire, car la réalité sur le terrain est que, d’une part, il y a toujours une pénurie de médicaments pour les cancéreux et, d’autre part, la majorité des appareils de radiothérapie sont en panne dans les structures de santé publique, alors qu’ils fonctionnent dans le secteur privé 24H/24». En ce qui concerne la disponibilité des médicaments, le chef de service Oncologie du CPMC poursuit : «Pour le moment, on a que des déclarations alors que sur le terrain, en tant que prescripteur, j’ai des enfants qui sont en face de mon bureau qui risquent de mourir par manque de médicament.»

Parmi les traitements dont la pénurie perdure depuis près de deux ans, l’oncologue cite notamment le Méthotrexate, l’acide folique et le sérum bicarbonaté. Il souligne à ce sujet qu’«il y a eu un don de Saidal de 12 000 boîtes de Méthotrexate, mais cela couvre à peine le traitement d’une semaine des enfants cancéreux. De plus, on ne peut pas utiliser du Méthotrexate sans donner de l’acide folique et du sérum bicarbonaté».

Le Pr Kamel Bouzid affirme également que depuis plus de deux mois il y a une rupture du médicament pour le traitement du cancer du sein sur tout le territoire national qui ne sera disponible qu’au mois de janvier prochain. «C’est un médicament incontournable dans le traitement du cancer du sein, qui est parmi les cancers les plus fréquents en Algérie», a-t-il déploré.

Face à cette situation de pénurie de traitements pour les malades atteints de cancer qui perdure malgré les promesses, le chef du service Oncologie au CPMC estime qu’«il s’agit avant tout d’un manque de compétence des personnes qui gèrent ce dossier». Il confie à ce sujet que «cette rupture de médicaments a été justifiée par le manque de prévisions des spécialistes et des responsables des structures de santé. Mais cela fait 40 ans que l’ont fait des prévisions !» Enchaînant que «la Pharmacie centrale des hôpitaux a le monopole du médicament hospitalier, elle est donc censée avoir tout l’historique de ce qui a été consommé, de ce qui est périmé et de ce que l’on a rendu. Par conséquent, ce n’est pas logique de dire que ce sont les prescripteurs où les pharmaciens hospitaliers qui ne savent pas faire de prévisions !» Clamant que «c’est aux deux ministères, celui de l’Industrie pharmaceutique et celui de la Santé, d’assumer leurs responsabilités pour fournir les médicaments aux patients». Le spécialiste cite en outre, parmi les anomalies dans la gestion du dossier des traitements anticancéreux, l’exemple d’un médicament disponible que chez un seul fournisseur : «Je ne comprends pas comment il y a un appel d’offres pour l’acquisition de ce médicament vital, alors qu’il n’existe ni une copie ni un générique qui peut sauver des vies. Il est en rupture à cause de considérations bureaucratiques sous prétexte de lutter contre la corruption qui dans ce cas n’est aucunement justifiable.»

Le Pr Kamel Bouzid revient également sur la question des traitements innovants en soulignant que cela «fait plus de 5 ans qu’on réclame des médicaments innovants. Une demande refusée sous prétexte que ces médicaments coûtent très cher, alors que ce sont des traitements vitaux!»

Par ailleurs, concernant les appareils de radiothérapie, le Pr Kamel Bouzid interpelle les responsables du secteur : «Pourquoi ces appareils de radiothérapie tombent en panne ? Pourquoi on n’a pas prévu d’assurer leur maintenance au moment de leur achat ?» Enchaînant : «On a peut-être voulu faire des économies de bout de chandelles, mais en réalité, maintenant à Sidi Bel Abbès, il y a trois accélérateurs neufs qui n’ont jamais fonctionné. Et c’est la même chose à Adrar et à Tlemcen… Cela défie toute logique et ne peut s’expliquer que par l’incompétence des responsables».

Finalement, le Pr Kamel Bouzid lance une énième alerte sur la gravité de la situation. «Il y a urgence de trouver des solutions pérennes à la détresse des cancéreux algériens».

Il est à noter que parmi les efforts déployés pour trouver des solutions afin d’assurer une prise en charge efficace des malades, lundi dernier, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, et le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ont annoncé le renforcement de la coopération et de la coordination entre leurs deux départements, afin d’assurer aux malades la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux à travers tout le pays. Dans cette optique, Ali Aoun a appelé à la tenue d’une réunion entre la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), au courant de la semaine prochaine. De son côté, Abdelhak Saihi a annoncé qu’une opération de réparation de plus d’une dizaine d’accélérateurs sera lancée dans les prochains jours, grâce à la création d’une nouvelle entreprise qui sera chargée de l’entretien de ces équipements. <

