L’inflation a continué de progresser en juillet pour atteindre 9,4% en glissement annuel, contre un taux de 9,2% en juin. C’est ce qu’on peut lire en tout cas dans le dernier bulletin de l’Office national des statistiques (ONS), publié hier, confirmant un mouvement haussier ininterrompu amorcé depuis maintenant plusieurs mois.

Par Hakim Ould Mohamed

La rentrée sociale de cette année s’annonce difficile pour les Algériens, dans un contexte de forte inflation qui a obligé l’Exécutif de sortir de son silence, promettant une nouvelle révision salariale qui serait incluse dans l’avant-projet de loi de finances 2023 ; la seconde du genre en un laps de temps de moins d’une année, après les concessions salariales contenues dans la loi de finances de l’actuel exercice. Le bulletin de l’ONS qui confirme l’accélération de l’inflation à 9,4 en juillet contre 9,2 en juin, en moyenne annuelle, relance de plus belle le débat sur les mesures à prendre pour freiner l’impact de la hausse des prix sur les marchés mondiaux sur les coûts à la production et les prix à la consommation. La croissance des prix à la consommation était de 9,4% au mois de juillet 2022 et par rapport au même mois de l’année 2021, mais en baisse comparée à 10,8 de juin 2022 par rapport au même mois de l’année dernière. Ce n’est plus un secret, l’accélération de l’inflation trouve sa source dans la hausse des prix des produits alimentaires industriels, les prix des produits manufacturés ainsi que ceux des services, des postes très sensibles à l’évolution des cours mondiaux des produits de base. La hausse des prix des produits alimentaires semble marquer une pause en juillet, en raison de la baisse des prix des produits agricoles frais, à l’exception des prix de la viande de poulet et des œufs. Dans les détails, l’Office national des statistiques (ONS) a indiqué que les prix des biens alimentaires industriels affichent une augmentation modérée de 0,3% en juillet 2022 par rapport au mois précédent, ceux des produits manufacturés marquent une évolution de +0,8%, tandis que les services inscrivent une légère hausse de près de 0,1%. Ce n’est pas le cas des biens alimentaires qui se sont distingués cette fois-ci par une décroissance de prix de 2,0%. Cela s’explique principalement par la baisse des prix des produits agricoles frais. « Ces derniers observent un recul de prix proche de 4,3%, résultat de la baisse des prix de certains produits relevant de cette catégorie, notamment les légumes et les fruits respectivement (-5,4% et -32,0%). Cependant, des hausses caractérisent essentiellement la viande de poulet (+13,0%) et les œufs (+11,2%) », lit-on dans le dernier bulletin statistique de l’ONS, publié hier. Cet organisme confirme ainsi que la hausse des prix des produits de base sur les marchés mondiaux pèsent sur les chiffres de l’inflation. D’ailleurs, ces tendances haussières touchent essentiellement les prix des produits alimentaires industriels et des produits manufacturés. Jamais le pays n’a été confronté à de tels niveaux d’inflation depuis 2012. Sauf que, cette année-là, le rebond de l’inflation était d’origine monétaire, liée à une hausse nette de la masse monétaire en circulation, due, elle, aux révisions salariales massives concédées aux travailleurs en 2012. Puisque les coûts de production des biens et services sont renchéris, cela se traduit par une montée de l’indice des prix à la consommation et du taux d’inflation, réduisant de manière drastique le pouvoir d’achat des Algérie, pris en tenaille entre des prix en hausse et des salaires qui stagnent. Ce n’est pas pour rien que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a demandé, voici quelques semaines, à son gouvernement de travailler sur une nouvelle révision salariale, à inclure dans les arbitrages budgétaire au titre de la loi de finances 2013, est revenu à la charge, dimanche dernier, en exigeant, à nouveau, de son gouvernement de faire de la protection du pouvoir d’achat un des axes centraux de sa déclaration de politique générale. Ainsi, pour contrecarrer cette inflation, l’Exécutif a déjà révisé à la hausse les salaires au moyen de mesures fiscales, à savoir la baisse de l’IRG appliqué aux salaires, la défiscalisation des salaires de moins de 30.000 dinars et la hausse du point indiciaire de la Fonction publique. Ces concessions salariales, contenues dans la loi budgétaire de l’actuel exercice, se sont révélées vite sans réel impact sur le pouvoir de vive des Algériens. De nouvelles concessions sont attendues pour 2023. n