Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a répété, jeudi, lors d’une plénière, à l’Assemblée, consacrée aux réponses aux questionnements des députés dans le cadre des débat autour de la Déclaration de politique générale de son gouvernement, que la tension sur l’offre et les prix de certains produits de base ne doit pas avoir lieu, compte tenu de la «disponibilité en quantités suffisantes» de ces produits ainsi que d’un «stock stratégique important».

Par Hakim Ould Mohamed

Après plusieurs jours marqués par une forte tension sur certains produits de base, dont le lait et l’huile de table en particulier, les choses ne semblent pas rentrer dans l’ordre, ce qui a poussé le Premier ministre à sortir de ses gonds, jeudi, décochant des flèches d’une rare violence à l’adresse de «certaines parties malveillantes» qui «diabolisent la situation».

Durant la même journée, un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a demandé aux parquets locaux de la République de soumettre les affaires relatives à la spéculation sur les marchandises et à la hausse injustifiée des prix, en vue de leur traitement au niveau du Service central de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational. «En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédures pénales, le procureur de la République (Service central de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational), porte à la connaissance de l’opinion publique que devant la recrudescence de la spéculation illicite des marchandises, notamment de certains produits de base de large consommation et devant la hausse injustifiée des prix qui affecte le pouvoir d’achat du citoyen, dans le contexte des efforts continus que déploie l’Etat, en vue de rendre disponibles ces produits, ces actes criminels visent à porter atteinte à l’économie nationale et s’inscrivent dans le cadre du crime organisé délibéré contre lequel il importe de lutter par la force et la rigueur de la loi», lit-on dans ledit communiqué, rapporté par l’APS. Lequel communiqué précise qu’«au regard de la gravité de ces faits commis durant la même période dans différentes régions à travers le pays, de l’existence de preuves irréfutables sur le sabotage et leur caractère attentatoire à l’économie nationale, ainsi que des circonstances dans lesquelles ces actes ont été commis par des groupes criminels organisés transnationaux, le parquet de la République susmentionné a demandé aux parquets locaux de la République de procéder au traitement judiciaire de ces affaires au niveau de ce service spécialisé».



Vers l’aggravation des peines

Une aggravation des peines est en perspective contre les individus pris en flagrant délit d’actes contraires à la loi, selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. D’une pierre deux coups, les autorités politiques et judiciaires du pays ont ainsi tenu, d’abord, à rassurer quant à la disponibilité des produits de base et, ensuite, à annoncer le durcissement des peines à l’encontre des spéculateurs. Le Premier ministre ainsi que le procureur de la République ont reconnu que de telles pratiques sont préjudiciables à la fois au pouvoir d’achat des ménages et à l’économie, puisqu’il y a là, selon Aïmene Benabderrahmane, une entreprise malveillante dont l’objectif est de semer le désordre. Le constat du gouvernement est partagé par certains producteurs qui affirment produire en quantités suffisantes et que cette tension est injustifiable compte tenu de la disponibilité des matières premières et du produit final en volumes suffisants. Le groupe Cevital, à titre d’exemple, était le premier à avoir alerté sur des volumes de production assez élevés ne justifiant point un quelconque constat de rupture de ses produits. Or, sur le terrain, les tensions se faisaient bel et bien sentir dans certaines régions du pays. Cela nous amène à nous poser la question de savoir qui serait à l’origine de cette pénurie et à quelle fin ? D’autant plus que les facteurs ayant été à l’origine des précédentes tensions, dont l’effet de stockage des consommateurs, la forte demande qui caractérise le mois de Ramadhan et les difficultés de transport, ne sont plus là.

Le système de distribution de gros, contrôlé essentiellement par le privé, dont la traçabilité n’est pas souvent garantie, pourrait être mis en cause. Surtout lorsqu’on sait qu’une bonne partie des distributeurs opèrent dans l’informel, ne disposant pas, voire peu, de tableaux de bord sur les rentrées et les sorties de marchandises. C’est de notoriété publique que de dire l’informel affaiblit les canaux de transmission des politiques publiques et fausse la formation des prix. Cette sensation de non-disponibilité de certains produits pourrait trouver son origine dans des maillons de la chaîne. L’Etat, par la voix du Premier ministre, assure que les produits sont disponibles en volumes suffisants, les producteurs affirment produire en quantités importantes, les entreprises de transport retrouvent le niveau d’activité d’avant la pandémie, ce qui signifie que les facteurs à l’origine de la tension sur l’offre et les prix sont ailleurs, probablement au niveau de la distribution. <