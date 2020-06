Un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de l’aéroport d’Istanbul (Turquie) a atterri jeudi soir à l’aéroport international d’Alger avec à son bord 302 Algériens qui étaient bloqués dans ce pays suite à la suspension du trafic aérien en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué le chargé de l’information et de la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi. S’inscrivant dans le cadre de la poursuite des opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, le vol A-330 a atterri à l’aéroport international d’Alger à 20h00, a fait savoir M. Andaloussi. D’autres citoyens devaient être rapatriés de Turquie hier vendredi à bord d’un avion d’Air Algérie, a-t-il précisé. Ces vols s’inscrivent dans le cadre du programme de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger, en raison de la suspension du trafic aérien et de l’application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués à l’étranger du fait de la propagation de la pandémie de covid-19. Les ambassades algériennes dans les pays où des Algériens sont bloqués ont pris en charge l’organisation des vols de rapatriement et la communication avec ces derniers via des courriers électroniques et des SMS. Près de 13.000 ressortissants citoyens ont été rapatriés depuis la suspension du trafic aérien le 18 mars dernier.

