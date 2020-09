L’Algérie a enregistré encore un recul hier pour les nouvelles contaminations au coronavirus, marquant ainsi une tendance baissière des cas qui se confirme de plus en plus depuis environ deux mois.

Le bilan présenté indique qu’il s’agit de 146 nouveaux cas confirmés de durant les dernières vingt-quatre heures, contre 153 la veille. Les décès, quant à eux, ont connu légère hausse, passant à 5 morts durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille.

Pour les guérisons, on peut dire qu’elles sont restées presque stables puisqu’elles ont enregistré une très légère baisse. Ils étaient 102 patients rétablis ayant quitté les structures de santé durant les dernières vingt-quatre heures, contre 104 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Concernant le nombre de malades en réanimation, leur nombre a augmenté. Il y a «25 patients actuellement en soins intensifs», a fait savoir Dr Fourar, alors qu’on en comptait 22 la veille.

Les nouveaux chiffres font augmenter le nombre total des cas confirmés, en six mois et demi, à «51.213 dont 146 nouveaux cas, soit 0,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 1.719 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 35.962», selon les précisons du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie en Algérie.

Il a également révélé que «24 wilayas ont recensé moins de 9 cas durant les dernières vingt-quatre heures, 5 wilayas ont enregistré plus de 10 cas, alors que 19 autres n’ont notifié aucun cas,». La veille, elles étaient 29 wilayas à avoir enregistré zéro cas.

Le porte-parole du Comité scientifique a recommandé, à la fin de son point de presse, les mêmes conseils d’hygiène et de prévention, à savoir le lavage récurrent des mains, ainsi que l’obligation du port du masque de la distanciation physique dans les lieux publics.I. D.

