Après la Belgique et les Pays-Bas, la France a annoncé, mardi, que l’exercice 2019-2020 n’ira pas à son terme en raison du coronavirus. D’autres pays pourraient suivre la démarche de l’arrêt définitif. Du côté de la FIFA, on n’est pas plus optimiste. En effet, le médecin en chef de l’instance, Michel d’Hooghe, a affiché son scepticisme en indiquant que le monde de la balle ronde « n’est pas prêts pour une reprise des compétitions.»

La situation se corse pour le sport roi. Et ce n’est pas l’instance planétaire qui dira le contraire. En effet, sanitairement, la situation n’est pas favorable à ce que les différents championnats puissent aller au bout. Dans une interview accordée mardi à la BBC, le médecin en chef de la FIFA, Michel d’Hooghe, a estimé que « La situation est différente par pays, le pic n’est pas atteint partout au même moment, mais aujourd’hui, au 28 avril, nous ne sommes pas prêts pour une reprise des compétitions de football.» La Belgique, les Pays-Bas et la France n’ont pas attendu cette évaluation pour décider que le championnat professionnel ne se poursuivra pas. Pour le médecin, les données seront « probablement similaire dans les semaines à venir et que les autorités nationales devraient plutôt essayer de se préparer à un bon début pour la saison prochaine.» En décrypté, cela veut dire que les choses sont quasiment compromises pour les derniers réticents qui essayent de sauver l’exercice en cours comme c’est le cas en Allemagne, Espagne, Italie et l’Angleterre.



Effet domino ?

D’Hooghe est catégorique. Le danger est là. Et il n’est pas négligeable. « Il y a un risque et ce risque n’a pas des petites conséquences. C’est une question de vie ou de mort », avertit-il. En tout cas, du côté de la péninsule ibérique, Javier Tebas, président de LaLiga insiste pour la « réactivation » de la balle ronde dans son pays. « Je ne comprends pas en quoi il y aura plus de risque à jouer des matches de football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, que de travailler sur une chaîne de montage ou sur un bateau de pêche en haute mer », s’est-il interrogé en notant qu’ « En Espagne, le football est un important moteur économique que nous avons besoin de réactiver, comme beaucoup d’autres.»

Pour ce qui est de la Bundesliga allemande, elle pourrait reprendre mi-mai ou fin mai alors que la Premier League anglaise envisage un retour à la compétition le 8 juin. De son côté, l’Italie, malgré le fait d’avoir été l’épicentre du COVID-19 en Europe depuis le mois de mars, n’a pas perdu espoir pour relancer la Serie A. Pour tous ces scénarios de reprise, le médecin de la FIFA pense que « pour avoir une solution complète, nous devions attendre d’avoir un programme de vaccination.» C’est pour dire que ce n’est pas demain la veille. La balle ronde est sérieusement contaminée. A l’heure actuelle, son pronostic vital est sérieusement engagé. Sauver l’opus 2019-2020 relèverait du miracle. Voire de la témérité.