Par Feriel Nourine

Alors que l’opération «libération des projets d’investissement» par l’Etat est en train de mettre en activité des centaines d’entreprises de production, divers secteurs confondus, la nouvelle loi sur l’investissement annonce ses lignes motrices à travers un avant-projet qui promet de réhabiliter l’acte d’investissement et de l’affranchir des entraves bureaucratiques qui en ont souvent fait un parcours de combattant face auquel les opérateurs les plus opiniâtres finissent par abandonner.

Attendu impatiemment par les investisseurs, mais également par l’ensemble des acteurs de la sphère économique nationale, la mouture du nouveau texte en la matière a atteint, hier, l’étape du Conseil des ministres après avoir été examinée en réunion du Gouvernement en fin de semaine dernière. Son approbation par les institutions concernées ne devrait donc pas tarder pour en faire une locomotive réelle de la relance économique du pays qui embarquera aussi bien les porteurs de projets nationaux qu’étrangers.

Dans cette dernière catégorie, ils sont nombreux aussi à avoir les yeux braqués sur les avantages accordés par le nouveau code aux IDE. Au-delà des avantages incitatifs, dont regorgerait le texte de loi, ces derniers recherchent surtout un cadre législatif qui assure la stabilité à ces mesures et les mettraient à l’abri des remises en cause vécues par le passé, finissant dans de nombreuses situations par faire capoter des projets de partenariat.

C’est, en effet, de l’ancrage juridique qui l’encadre et de la transparence que dépend l’acte d’investissement. Un ancrage qui servirait d’escorte à une confiance rétablie chez l’investisseur et à la rupture avec les anciennes pratiques qui ont privé l’économie nationale de connaître un essor à la dimension des potentialités qui s’offrent au pays.

Articles similaires