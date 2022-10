Par Mohamed Touileb

Après les nombreuses (fausses) informations sur la séparation de Youcef Belaïli avec le Stade Brestois 29, l’international algérien a réagi aux rumeurs entourant ce divorce. Aussi, il a démenti certaines déclarations inventées qui lui ont été attribuées. Pour cela, il a choisi l’organe officiel de la Fédération algérienne de football (FAF) afin de tirer les choses au clair. Dimanche matin, Youcef Belaïli faisait les choux gras de la presse au Qatar. Les attaques étaient très acerbes à son encontre. Dans la foulée, des déclarations attribuées au milieu-offensif ont pullulé sur les réseaux sociaux. Face à cette campagne médiatique et fake «punchlines», l’international algérien a décidé de réagir. Ainsi, la FAF a publié un communiqué portant la griffe du joueur. Pour commencer, le 3e meilleur passeur de l’histoire de l’EN (15 offrandes), rappelle que «ce n’est pas la première fois que ma carrière connaît un changement de trajectoire, sachant que c’est le propre d’un footballeur». En outre, il précise que sa séparation avec le Stade Brestois 29 «est intervenue dans un cadre tout à fait normal et dans le respect du cadre contractuel, même si certains ont voulu salir mon image en m’accusant d’actes répréhensibles que j’ai d’ailleurs battus en brèche avec preuves à l’appui».



Démenti «cinglant »

Cependant, il déplore le fait que certains ont «voulu me discréditer avec mon ancien club au Qatar et l’opinion qatarie. En effet, après avoir déformé, il y a quelques mois, mes paroles pour me discréditer aux yeux de cette même opinion, voilà que certains en profitent encore une fois en m’attribuant d’autres déclarations en réponse, soi-disant, à des attaques de la presse qatarie». C’est pourquoi il a saisi «l’organe officiel de la Fédération algérienne de football pour apporter un démenti cinglant à toutes ces rumeurs colportées à mon encontre ainsi qu’à toutes les déclarations mensongères qu’on veut m’attribuer». En conclusion, Belaïli précise qu’il a «toujours eu du respect aux clubs au sein desquels j’ai évolué, à leurs supporters et à leurs dirigeants. Il en est de même pour le peuple du Qatar à qui je voue également respect et gratitude pour l’accueil chaleureux et l’intérêt dont j’ai toujours bénéficié». Fin de la plaidoirie.M.T.

