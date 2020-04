Comme partout ailleurs dans le monde, la pandémie du coronavirus entraîne des restrictions de déplacements et impacte l’activité personnelle et professionnelle dans le pays. Pour pallier cette situation, le ministère de la Micro-entreprise, des Start-ups et de l’Economie de la connaissance a mis en place un dispositif visant à soutenir les plateformes numériques pour livraison des denrées alimentaires aux citoyens.

Ce dispositif sera lancé à titre pilote, à partir du 18 avril, au niveau des wilayas de Blida, Médéa et Sétif et sera déployé progressivement sur le reste du territoire national, précise le même ministère, qui a mis en place cette opération «en urgence» en collaboration avec les ministères du Commerce, de l’Intérieur et des Collectivités locales, des Postes et des Télécommunications, de la Santé et du Travail. Il servira à soutenir les opérateurs nationaux de e-commerce afin de permettre aux citoyens de se faire livrer leurs denrées alimentaires via des plateformes numériques dans le cadre du respect du confinement contre le Covid-19.

Ces opérateurs sont Jumia, Batolis, Easy-Relay, Yassir et des groupes d’auto-entrepreneurs dans le secteur du transport, précise le ministère initiateur du projet. Le principe consiste, pour le citoyen, à se rendre sur l’une des plateformes digitales de Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste des produits et des fournisseurs, de placer sa commande par Internet ou par téléphone, de choisir le lieu de la livraison à domicile ou la superette la plus proche. Laquelle livraison se fera par une équipe de professionnels formés ayant des moyens de protection contre la contagion.

Par ailleurs, le payement se fera selon le choix du client à travers les options mise par Algérie Poste à sa disposition sur les plateformes Jumia, Batolis, Eazy-Relay et les superettes, et ce par carte Dahabiya, TPE ou dans le cas échéant par cash à la livraison.

Cette initiative, si elle venait à trouver un écho favorable chez le citoyen, permettra assurément de rendre encore plus efficace les mesures sanitaires prises dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus. En effets, les plateformes proposées pour la circonstance constituent un outil supplémentaire au profit de la distanciation sociale et du confinement à domicile sans oser le «risque» de sortir pour aller s’approvisionner dans des magasins et autres espaces commerciaux où la contamination et la propagation du virus peuvent frapper sans se montrer.

