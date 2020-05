Des mesures exceptionnelles seront prises pour assurer le transport du personnel des entreprises du bâtiment en vue de relancer les chantiers en souffrance à Tizi-Ouzou, a indiqué mardi le wali Mahmoud Djamaa. A ce propos, a-t-il affirmé, à l’issue d’une rencontre ayant regroupé les responsables de l’exécutif local concernés par ces projets, «des instructions ont été données à la direction de transport en vue d’étudier, avec ces entreprises et les bureaux d’études, la mise en place d’un plan visant à assurer le transport de leur personnel». Cette mesure, a-t-il souligné, «vise à permettre la relance des chantiers de réalisation de certains programmes en relation direct avec le quotidien du citoyen, notamment, dans l’habitat et l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé afin de répondre à la demande en prévision de la prochaine rentrée sociale. Une reprise qui se fera, a-t-il toutefois précisé, «avec l’obligation du respect des mesures de prévention en vigueur contre la pandémie, tel le port obligatoire du masque», rappelant, à ce titre, qu’une vaste opération de distribution de quelque 200 000 a été entamée au niveau de la wilaya. Citant l’exemple du secteur de l’agriculture qui a maintenu un certain rythme de travail durant cette pandémie en observant les mesures de protection nécessaires, M. Djamâa a considéré qu’il est «possible aussi pour les travailleurs du bâtiment d’observer les mêmes mesures sur les chantiers». Lors de cette réunion, il a été également question des derniers préparatifs de la saison estivale pour laquelle les autorités locales se doivent «d’être fin prêt par le nettoyage des plages et autres aires de détente en montagne et surtout à mettre en place les mesures sanitaires adéquates», a souligné à l’occasion, M. Djamâa. Les mêmes instructions ont été également émises par le chef de l’exécutif local, lors d’une réunion l’après-midi avec les chefs de dairas à l’effet de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les collectivités locales, en matière de lutte contre les incendies de forêts, en éradiquant les vecteurs susceptibles d’être source de déclenchement et de propagation des incendies. n

