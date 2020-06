Lors d’une réunion tenue dimanche, le Conseil des ministres a pris les décisions de lever progressivement le confinement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics «suivant un plan étudié par le Premier ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique».

C’est ce qui ressortait de ladite réunion, en réponse à la crise inextricable que vit actuellement les entreprises du BTPH, durement affectées par le double choc, lié, d’abord, à la baisse de la commande publique depuis la mi-2014, conséquemment aux tensions financières que traversait le pays et, ensuite, à la crise sanitaire, obligeant de nombreuses entreprises à se conformer aux mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus dans le pays. En plus des mesures de déconfinement auxquelles fait allusion le Conseil des ministres, la loi de finances complémentaire 2020 propose «d’annuler la suppression de la réfaction de 25% en matière de taxe sur l’activité professionnelle (TAP), introduite par la loi de finances pour 2020». Il s’agit d’une disposition on ne peut plus claire en faveur du secteur du bâtiment, de travaux publics et hydrauliques (BTPH), qui connait d’énormes difficultés en raison de la situation économique du pays. Cette mesure, qui vient s’ajouter à plusieurs autres, dont certaines d’ordre fiscal et bancaire, se révèle insuffisante, alors que l’activité économique connait une nette tendance vers la récession. Il va sans dire que, pour le BTPH essentiellement, qui, il y a plusieurs années, constituait un des moteurs principaux de la croissance économique, son activité dépend essentiellement de la commande publique, dont la valeur a nettement régressé ces dernières années. Les coupes qu’a connu le budget d’équipement ces dernières années ont nettement impacté les entreprises du BTPH. Il est peu probable que celles-ci puissent sortir la tête de l’eau de si tôt, alors que la loi de finances complémentaire 2020 prévoyait une baisse de 10,5% des dépenses d’équipement, soit de 309 milliards de dinars ; celles-ci s’établissant désormais à 2.620,3 milliards de dinars, contre 2.929,7 milliards de dinars dans la loi de finances 2020. Dans une correspondance adressée récemment aux contrôleurs financiers et aux comptables publics, le ministère des Finances leur a notifié la décision de suspendre les engagements et les paiements des dépenses de tous les projets centralisés et sectoriels d’équipement public non encore lancés et/ou qui n’ont pas un ordre de démarrage de service (ODS). Exception faite des secteurs de la santé et de l’éducation. Pour ainsi dire, la survie de bien d’entreprises, relevant du secteur du BTPH ainsi que d’autres secteurs, dépend en partie de la relance de l’économie à travers un plan de déconfinement et de soutien aux entreprises. Pour d’autres secteurs, dont les métiers et les activités commerciales, le Conseil des ministres a souligné que le gouvernement devrait examiner, avec les partenaires sociaux, la formule idoine pour la levée progressive du confinement. Il s’agira également d’examiner les possibilités d’aide aux petits commerçants impactés, y compris leur éventuelle exonération partielle des impôts. Il faut dire que les précédentes mesures fiscales prises par l’administration des impôts se sont révélées insuffisantes pour sauver les entreprises impactées par la crise financières, car, de l’avis des chefs d’entreprises, le report de certaines déclarations n’a pas compensé la hausse des charges sociales des entreprises pendant la période de confinement, alors que les chiffres d’affaires ont baissé de 40 à 60% selon les secteurs d’activité. De même pour les facilitations d’accès aux crédits auxquelles a appelé la banque centrale qui, faut-il le constater, n’ont été que peu suivies par les établissements financiers de la place. Ce qui revient à dire qu’à défaut d’un véritable plan de sauvetage de l’économie, ces mesures n’ont que peu d’impact sur le terrain, alors que les entreprises, tous secteurs confondus, se meurent lentement faute de ballons d’oxygène.<