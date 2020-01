Trois jours après la première réunion du Conseil des ministres, les premières décisions « concrètes » tombent. Dorénavant et dans la perspective de rationaliser les dépenses publiques par une réduction du train de vie de l’Etat, les ministres délégués et les secrétaires d’Etat ne disposeront pas d’administrations spécifiques. La décision a été prise ce mercredi lors de la première réunion, (à laquelle ont pris part l’ensemble des ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat installés samedi dernier), ce mercredi, du gouvernement sous la présidence de Abdelaziz Djerad. L’information donnée dans un communiqué de presse des services du Premier ministère précise que ces départements « seront ainsi appelés à exercer leurs missions au sein des ministères auxquels ils sont rattachés et à prendre appui, par voie de conséquence, sur les administrations ministérielles existantes ».

Cette réunion « exclusivement consacrée à l’examen de la méthodologie d’élaboration du Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme de Monsieur le Président de la République » a demandé aux départements ministériels de veiller à :

« Débureaucratiser définitivement et avec détermination les procédures administratives qui concernent directement les citoyens ;

Moderniser les rapports entre les administrations et les agents économiques afin de garantir une réglementation appropriée, cohérente et qui soit à même de créer un environnement favorable au développement économique ;

Respecter les obligations de transparence, notamment les délais relatifs à la déclaration de patrimoine et éviter tout conflit d’intérêt éventuel. »

