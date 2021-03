L’entreprise a déjà réalisé 70% de son objectif qui consiste à exporter 100 000 tonnes de produits sidérurgiques au cours du premier trimestre 2021. Elle a élargi son portefeuille de clients à la Turquie, en mars, participant à la diversification de sa clientèle, incluant notamment la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Mauritanie (en 2021) et la Belgique, l’Espagne, le Canada, le Sénégal et le Benin (en 2020).

Tosyali Algérie est en train d’accroître ses exportations d’acier en vue de réaliser l’objectif tracé par l’entreprise, à savoir atteindre la barre des 200 millions de dollars en 2021, contre 80 millions de dollars en 2019 et 60 à 70 millions de dollars en 2020. Fort d’avoir enregistré plusieurs commandes au premier trimestre 2021, l’entreprise a déjà engagé l’exportation de plus de 72 000 tonnes d’acier au cours des trois premiers mois de l’année, contre 140 000 tonnes exportées pour toute l’année 2020.

L’objectif du leader de la sidérurgie algérienne est d’exporter 100 000 tonnes de produits sidérurgiques au cours du premier trimestre 2021. Durant cette période, Tosyali a d’abord réalisé trois opérations d’exportation de janvier à fin février 2021, 7 000 tonnes de ronds à béton expédiées vers la Grande-Bretagne, 7 000 tonnes de fil machine vers la Mauritanie et 27 000 tonnes de ronds à béton vers les Etats-Unis, indique Tosyali Algérie. Au cours de ce mois de mars, Tosyali Algérie est en train d’expédier un volume de 31 550 tonnes de billettes destinées à la Turquie, fabriquées dans son complexe sidérurgique de Bethioua, dans la wilaya d’Oran, à travers trois opérations qui démarrent pour les deux premières le 3 mars et pour la troisième vers fin mars, a ajouté la même source. Au total, Tosyali Algérie a exporté, ou en voie de le faire, 72 000 tonnes d’acier au cours des trois mois de l’année, soit 72% de son objectif à près de trois semaines de la fin de cette période, et 50% de tout le volume exporté durant toute l’année 2020 en un trimestre. Dans son programme d’exportation au cours des trois premiers

mois de l’année en cours, indique cette

entreprise, il est prévu d’exporter 4 000 tonnes de ronds à béton vers le Sénégal et le Bénin et 82 000 tonnes de produits sidérurgiques vers la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ces résultats dénotent une forte croissance en volume des exportations sidérurgiques de Tosyali Algérie durant cette période. Si cette augmentation d’exportations se poursuit durant les trois prochains trimestres, Tosyali Algérie pourrait consolider sa position parmi les premiers exportateurs privés hors hydrocarbures en Algérie.

A rappeler que Tosyali Algérie a remporté récemment le trophée du meilleur exportateur, organisé par le World Trade Center, pour ses résultats en matière d’exportation en 2019. Il convient de rappeler ici que l’exportation de billettes fabriquées à Bethioua constitue une première dans l’histoire du pays. Puisque l’Algérie avait tendance, ces dernières années, à importer les billettes en acier pour les besoins des laminoirs privés du pays. Toysali Algérie avec cette exportation de billettes démontre le caractère intégré de sa production d’acier. L’entreprise produit ses propres billettes dans son complexe sidérurgique de Bethioua à partir du minerai de fer importé. Ces billettes en acier sont transformées dans ses laminoirs implantées dans ses installations industrielles à Oran en rond à béton et fil machine. Cette production réduit la facture d’importation de rond à béton et de fil machine du pays.

Il convient de rappeler enfin que Tosyali Algérie a réalisé, en 2020, un record mondial enregistré par son fournisseur d’équipements Midrex. Il a produit plus de 2,23 millions de tonnes de fer à réduction directe (DRI) pour un seul module en réduction directe. L’unité DRI de capacité de 2,5 millions de tonnes/an est implantée dans le complexe sidérurgique de Bethioua. Il s’agit de la plus grande unité de DRI au monde. Le complexe sidérurgique implanté à Oran a une capacité de production de 3 millions de tonnes/an environ d’acier. Il produit du rond à béton, du fil machine, des tubes en acier pour l’hydraulique et l’industrie pétrolière. n

