L’Algérie participe depuis hier à la Bourse internationale du tourisme (BIT) à Milan (Italie) avec une forte délégation d’opérateurs et de professionnels du tourisme algériens. Il s’agit de l’un des plus grands rendez-vous professionnels du tourisme mondial. Une occasion privilégiée pour l’Algérie de promouvoir le produit algérien et de son image touristique.

PAR MILINA KOUACI

Dans le cadre du renforcement des efforts visant à relancer le secteur du tourisme et à promouvoir la destination Algérie sur les marchés internationaux, l’Algérie a pris part à la 42e édition de la Bourse internationale du tourisme (BIT), a indiqué dimanche un communiqué de l’Office national du tourisme (ONT). Cet événement international de trois jours permet aux agences de tourisme participantes de présenter des offres touristiques et d’attirer le plus grand nombre de touristes, précise la même source. Ainsi, dans le but d’inclure le pays parmi les destinations prisées du marché touristique mondial, les artisans présents au pavillon algérien animeront des ateliers pour attirer les visiteurs et faire la promotion de leurs produits tout au long de la manifestation, ajoute le communiqué. L’événement sera mis à profit par les opérateurs algériens à l’effet d’intensifier les contacts avec les opérateurs touristiques étrangers ainsi que les médias présents pour leur fournir les informations à même de promouvoir l’image touristique de l’Algérie à l’échelle internationale et de présenter des supports promotionnels en langues italienne et anglaise aux visiteurs du pavillon algérien, pour faire connaître davantage les principaux atouts des régions touristiques algériennes. L’Algérie prendra également part à une seconde manifestation internationale en Bulgarie. Le Salon international de tourisme de Sofia aura lieu du 15 au 17 du mois en cours. Cet événement sera, également, une opportunité pour mettre en avant le potentiel et atouts touristiques du pays. Il y a lieu de rappeler que les autorités ont pris plusieurs mesures pour promouvoir le tourisme en Algérie, dont l’obtention d’un visa pour les touristes qui souhaitent visiter le Sud dans le cadre d’un voyage organisé, dès leur arrivée en Algérie. Récemment, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a réitéré, la détermination de l’Etat à promouvoir le secteur du tourisme en vue de concrétiser ses aspirations ambitieuses, de le hisser au niveau des secteurs économiques créateurs de richesse et contribuer avec efficacité à l’accroissement du produit national. La relance du secteur du tourisme et la vente de la destination Algérie s’inscrivent, également, dans le plan d’action du gouvernement. C’est dans ce contexte que le ministre a reçu de nombreux partenaires sociaux et de représentants des professionnels du secteur pour un diagnostic de la situation et remédier aux lacunes et anomalies afin d’aller de l’avant dans la promotion de la destination Algérie. n