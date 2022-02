PAR MILINA KOUACI

L’Organisation nationale des parents d’élèves (ONPE) est interdite d’activité en raison de sa situation organique « illégale ». Selon le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, l’ONPE n’a pas procédé au renouvellement de ses instances dans les délais réglementaires.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a instruit, dans une note envoyée aux walis, de ne plus autoriser les activités de l’Organisation nationale des parents d’élèves. Ladite association, selon le ministère de tutelle, se trouve en situation organique « illégale » n’ayant pas procéder au renouvellement des membres du bureau national des bureaux de wilaya dans les délais réglementaires.

A ce propos, l’association de Ali Benzina ne peut plus activer dans les écoles tant qu’elle ne s’est pas conformée aux procédures édictées dans la loi sur les associations.

Articles similaires