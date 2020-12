Paul Pogba va probablement rester à Manchester United jusqu’à l’été prochain car il serait difficile d’organiser le transfert d’un joueur de ce calibre en janvier, a déclaré son agent Mino Raiola. La semaine dernière, ce dernier avait affirmé que l’international français (27 ans, 75 sélections) n’était pas heureux à Manchester United et qu’il devait changer de club « au prochain mercato » pour relancer sa carrière. Mais Pogba a depuis affirmé son implication dans le club anglais.

« Je parlais de l’été prochain, a dit lundi Raiola à Tuttosport, le média sportif italien dans lequel il avait fait sa première déclaration. En Angleterre, le sujet Pogba est très sensible, peut-être un peu trop. C’est très difficile de voir de gros clubs réaliser ce genre de transferts en janvier. On verra ce qu’il se passera l’été prochain. » Transféré de la Juventus à Manchester United en 2016 pour 105M€, Paul Pogba a disputé neuf matches de Premier League cette saison, dont seulement six comme titulaire.

