L’attaquant argentin de Barcelone Lionel Messi s’est montré élogieux à l’égard de son ancien entraîneur et actuel coach de Manchester City Pep Guardiola. De quoi alimenter les spéculations sur d’éventuelles retrouvailles ?

À six mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne s’est pas encore prononcé sur son avenir : la manière dont il a encensé son ancien entraîneur Pep Guardiola pourrait alimenter les spéculations concernant d’éventuelles retrouvailles entre les deux hommes du côté de Manchester City.

« Pep a quelque chose de spécial, a souligné l’Argentin à la chaîne de télévision espagnole La Sexta. Il vous fait voir les choses d’une seule façon : comment se préparer pour les matches, en défense, en attaque… Il vous dit exactement comment le match va se dérouler, comment vous devez attaquer pour gagner. J’ai eu la chance de m’entraîner avec Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Grâce à eux, j’ai beaucoup grandi physiquement, mentalement et tactiquement ». Le mois dernier, Guardiola avait affirmé ne pas savoir de quoi l’avenir de Messi serait fait mais qu’il espérait – en tant que supporter du Barça – qu’il resterait en Catalogne jusqu’à la fin de sa carrière.







Articles similaires