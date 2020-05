Paolo Maldini estime que la France «a commis une erreur» en arrêtant son championnat de manière anticipée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. La légende du football italien espère que la Serie A ne prendra pas la même voie que la L1.

La décision prise par la France de mettre un terme à tous ses championnats, et notamment à la Ligue 1, fait réagir en Europe. Paolo Maldini a ainsi évoqué le sujet lors d’un live sur Instagram avec son ancien coéquipier à l’AC Milan et en équipe d’Italie, Filippo Inzaghi. «Il faut essayer d’aller sur le terrain, ce serait un désastre à tous points de vue, d’abord économique», a lancé la légende des Rossoneri. Nous devons essayer. La France, à mon avis, a fait une erreur. Mais nous accepterons ce que sera le verdict du gouvernement.»



« soyons prudents »

Le directeur technique du Milan AC est cependant conscient de la situation et s’en remettra aux décisions des différentes institutions concernées pour valider une éventuelle reprise du championnat italien. «Notre équipe a repris, mais soyons prudents. (…) Il y a tellement d’incertitude, tout dépendra de ce que décidera la Serie A», a-t-il ajouté. Jusqu’ici, le gouvernement italien préconise la prudence. «Il est impossible de fixer une date de reprise», a insisté jeudi Vincenzo Spadafora, le Ministre des Sports italien, tout en espérant que les «championnats pourraient reprendre.»

Les propos de Maldini ne sont pas passés inaperçus. Ils ont notamment été commentés par Jean-Michel Aulas. «Le plus cocasse c’est que les diffuseurs qui ne nous paient pas se battent pour payer et diffuser les autres championnats», a lancé le président de Lyon dans un message publié sur son compte twitter. Jeudi soir, JMA avait annoncé dans L’Equipe que le Conseil d’administration de l’OL allait déposer deux recours pour protester contre l’arrêt de la saison en L1.

