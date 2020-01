Sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde 2006 avec l’Italie, Marcello Lippi est également passé à la tête de la Juventus entre 1994 et 1999 mais aussi 2001 et 2004. Interrogé par Gr Parlamento, il a donné son avis sur l’équipe de Maurizio Sarri au sortir de la défaite contre le Napoli (2-1). Loin d’être inquiet, il pense que les Bianconeri peuvent élever leur niveau et remporter la Ligue des Champions.

«Jusqu’à présent, ils ont exprimé 60 à 70% de leurs qualités à mon avis, n’ont perdu que deux matchs en championnat, ont passé la phase de poules en Ligue des champions et en Coupe d’Italie. C’est une équipe qui va s’améliorer et maintenir son niveau, à l’exception de quelques situations comme hier et qui a la volonté d’exceller dans son ADN. Et si en mars elle (la Juventus) a tout son effectif disponible, elle peut aussi gagner la Ligue des champions.» Des propos relayés par Footmercato.

