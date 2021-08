Pour la 5e année consécutive, eSportDZ organisation dédiée au développement des sports électroniques en Algérie lance son championnat Dzair Battle. Organisées cet été entre août et octobre, sur une période de 8 semaines, ces compétitions en ligne verront la participation de nombreux compétiteurs de tous les coins du pays pour savoir qui sont les champions algériens de l’année 2021.

Les participants pourront s’affronter cette année sur différents sports électroniques de combat et sports traditionnels. Dans cette liste, on peut trouver Street Fighter V, Tekken 7, eFootball PES 2021, GuiltyGearStrive et Brawlhalla. Une sélection de titres à succès en Algérie, les athlètes algériens figurant parmi les meilleurs de la région commesur Street Fighter V où l’Algérie est double championne d’Afrique en titre.

A l’issue du championnat les compétiteurs pourront être sélectionnés pour la finale annuelle organisée en présentiel à Alger en novembre prochain, et qui comptera les meilleurs athlètes algérienspour décider des champions de cette saison.