Un dispositif sécuritaire spécial dans le cadre de la nouvelle rentrée scolaire 2020/21 qui débute aujourd’hui est mis en place par la Gendarmerie nationale en coordination avec les autorités concernées, dès aujourd’hui, devant les portes des établissements scolaires dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, pour garantir «la sécurité des élèves», a indiqué, hier, un communiqué de la Gendarmerie nationale. Avec la réouverture des écoles primaires, dont les écoliers sont souvent accompagnés par leurs parents ou des proches massés à l’entrée au moment de la rentrée et de la sortie des classes, «les éléments de la Gendarmerie seront répartis sur des formations fixes et mobiles sous forme de patrouilles et points de contrôle en vue de garantir la sécurité et la fluidité routière au niveau des axes menant aux établissements éducatifs», souligne le communiqué.

Il est également précisé que ces mesures prises au niveau national visent à «garantir la sécurité aux alentours des établissements éducatifs à travers l’intensification des patrouilles de contrôle notamment aux heures d’entrée et de sortie des élèves pour fluidifier la circulation routière, préserver la sécurité des élèves et respecter l’application des mesures préventives dans le souci d’endiguer la propagation de la Covid-19», ajoute le communiqué.

Notons, que les responsables d’établissement ont anticipé l’attroupement des parents aux portes des écoles en les sensibilisant sur le respect de la distanciation physique, lors de l’accompagnement des écoliers et en préconisant que l’enfant soit accompagné par une seule personne lors de cette rentrée inédite dans le contexte de la pandémie et après plus de sept mois d’absence.

En outre, dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation auprès des citoyens, la Gendarmerie procèdera via les brigades territoriales, les unités de sécurité routière et les brigades de protection des mineurs, à la mise en place d’un programme de communication et de sensibilisation au profit des élèves et de leurs parents dans le but d’assurer le respect des gestes barrières pour se prémunir contre la Covid-19 et les accidents de la route, outre les autres fléaux en milieu scolaire. Par ailleurs, il est rappelé dans le communiqué de la Gendarmerie nationale, que le numéro vert 1055 est mis à la disposition des citoyens pour demander assistance ou intervention en cas de besoin, la page Facebook et le site Web www.tariki.dz pour se renseigner sur l’état des routes en temps réel et le site dédié aux pré-plaintes www.ppgn.mdn.dz Finalement, la rentrée scolaire 2020/21, très spéciale, invite à des mesures spéciales, dont l’implication des forces de l’ordre pour une réel prise de conscience citoyenne, où seul le respect des gestes barrières, port du masque, distanciation sociale et lavage fréquent des mains, peuvent assurer une scolarisation des enfants en toute sécurité.

