Une enveloppe financière «importante» sera dégagée pour l’aménagement et le nettoyage des oueds dans le territoire de la wilaya d’Alger, pour faire face aux risques d’intempéries, ont indiqué dimanche les services de la wilaya. Le wali d’Alger, Ahmed Maabed qui présidait une réunion de coordination avec les walis délégués des circonscriptions administratives, a annoncé qu’«une enveloppe financière importante a été consacrée aux opérations d’aménagement et de nettoyage des oueds dans le territoire de la wilaya d’Alger», lit-on dans un communiqué de la wilaya d’Alger posté sur son site officiel. Ont pris part à cette rencontre consacrée à l’examen des mesures nécessaires pour faire face aux risques des intempéries, les directeurs par intérim du budget, de la comptabilité et des biens, les directeurs des travaux publics, des ressources en eau et de l’industrie ainsi que des directeurs généraux des entreprises de la wilaya, selon la même source. Lors de cette rencontre, le wali a insisté sur la nécessité de dépêcher des équipes dans les différents points noirs et d’intensifier les sorties sur le terrain dans les endroits à risque, à l’instar des oueds qui nécessitent un nettoyage périodique.

Articles similaires