Les clients de Sonelgaz sont nombreux à avoir découvert, cette semaine, dans la boîte aux lettres leurs factures de consommation d’électricité et de gaz. Ce qui a naturellement fait sourciller de surprise plus d’un parmi eux, sachant qu’en cette période de confinement et de mesures de distanciation sociale, les agents de la Sonelgaz n’ont pas effectué le prélèvement sur les compteurs, préalable à l’opération de facturation. Autrement dit, «sur quelle base comptable Sonelgaz nous a facturés», s’est-on interrogé. En fait, avant l’envoi de ces factures à ses abonnés, Sonelgaz a recouru à l’estimation automatique de leur consommation moyenne, a expliqué, hier, Fatima Zahra Merzougui, chargée de la communication au sein de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, confirmant que l’opération de distribution des factures a, effectivement, débuté cette semaine.

En optant pour ce mode d’estimation, Sonelgaz veut «éviter un cumul des redevances de consommation (RC) pour les abonnées, afin de garantir le respect du calendrier de facturation», a fait savoir Mme Merzougui à l’APS. «Les abonnés n’étant pas parvenus à payer leurs factures de consommation, via le site lancé par la société depuis le début du confinement sanitaire en mars dernier, en raison d’un manque de maîtrise de ce mode de paiement, la société a recouru au système classique de paiement via les agences commerciales», a-t-elle soutenu. «Le système de télépaiement, adopté par la société s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, visant à préserver la santé du citoyen et celle des travailleurs au niveau des agences commerciales», a-t-elle rappelé.

Toutefois, elle assurera la continuité de l’approvisionnement de ses clients en gaz et en électricité «même pour les factures impayées, et ce, jusqu’à la levée du confinement sanitaire», a rassuré la même responsable, ajoutant que les agences commerciales de la société demeurent à l’écoute des préoccupations et doléances des citoyens. n

