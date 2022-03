La Ligue Nationale du Football Professionnel (LFP), gestionnaire du Championnat de Ligue 1, a annoncé hier avoir décalé de 24 heures la 23e journée, «pour éviter un chevauchement avec le match Cameroun-Algérie», et permettre ainsi au large public et aux supporters de l’Equipe nationale de suivre ce match barrage (aller) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans de bonnes conditions. Cette 23e journée était initialement prévue le 25 mars, soit le même jour que le duel décisif entre les Fennecs et les Lions Indomptables dans la perspective d’une qualification au Mondial qatari. Une situation qui aurait placé les amateurs de football dans une situation délicate, car obligés de choisir entre leur club de cœur, ou l’équipe nationale. Ainsi, pour éviter ce désagrément, la LFP a décidé de décaler la 23e journée du 25 au 26 mars, alors que la journée suivante, «la 24e a été programmée pour les jeudi 31 mars courant, et le lendemain, le vendredi 1er avril 2022», a-t-on encore indiqué de même source.

