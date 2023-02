Par Nadir Kadi

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a détaillé certains des principaux éléments de la politique du logement qui devraient être suivis par le gouvernement en 2023, et dans les prochaines années. Le premier responsable du secteur, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, a en effet souligné que la loi de finances 2023 consacre un programme qui compte 225.000 logements «toutes formules confondues» et à travers plusieurs régions du pays. Ces nouveaux logements, et d’autres déjà réalisés, devraient par ailleurs être distribués selon une nouvelle formule plus juste, à même d’éviter les mécontentements.

En effet, en réponse aux question des députés, le ministre Mohamed Tarek Belaribi a d’abord rappelé que son secteur a «constaté des protestations contre les opérations de distributions de la part de citoyens mécontents», mais aussi que «la distribution de logements LPL (logements publics locatifs) concerne les commissions présidée par le chef de Daïra et ne relève pas des compétences du ministère». Dans ce cadre, il a annoncé que le ministère envisage «actuellement de procéder à la distribution des logements de manière informatisée». Cette mesure, dont la date d’entrée en vigueur n’a pas été annoncée, mais que l’on comprend être prévue pour les prochaines campagnes de distribution, devra permettre l’orientation des logements à leurs bénéficiaires, affirme le ministre, et ce, «selon des normes précises, logiques et scientifiques loin de toute improvisation».

Par ailleurs, concernant le nombre de logements prochainement disponibles, le ministre a également fait savoir qu’en plus des nouveaux programmes devant être lancés, les statistiques du secteur montrent que «62.000 logements finis sont disponibles à travers le pays». Les walis étant «appelés» à œuvrer de concert avec les commissions de wilayas pour garantir une cadence plus accélérée de l’opération de distribution de ces logements. Quant aux résultats des contrôles contre les tentatives de fraudes, il apparaît qu’un nombre non-communiqué de «logements non distribués ou récupérés auprès des souscripteurs faussaires» seront également remis sur les listes, puis à nouveau mis à la disposition des souscripteurs «tous ces logements seront pris en considération».

Une précision du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui confirme en ce sens la mise en œuvre de procédures plus adaptées lors de l’étape finale de distribution. Mohamed Tarek Belaribi a également affirmé que son secteur «a mis fin aux anciennes méthodes de gestion où les projets étaient programmés avant même la disponibilité du foncier». Ainsi, le ministère de l’Habitat avait adressé des correspondances aux walis avec pour objectif d’identifier les assiettes foncières disponibles pour accueillir les projets de logements programmés. Et la collaboration avec les promoteurs immobiliers devrait également être revue, le ministre déclarant que les textes de loi régissant la formule LPL seraient définis pour mettre fin aux problèmes auxquels font face les promoteurs en termes de perception de leurs dus auprès des souscripteurs. Mohamed Tarek Belaribi a expliqué en effet que certains souscripteurs «ne payent pas leur dû, obligeant la Caisse nationale du logement (CNL) à payer les entreprises de réalisation en vue de garantir le bon déroulement du projet».

