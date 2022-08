La Russie a récemment contacté plusieurs acheteurs asiatiques pour discuter de la vente de son pétrole avec des remises importantes dans le cadre de contrats à long terme, alors que les États-Unis et l’Occident intensifient leurs efforts pour réunir une large coalition qui soutiendrait un plafonnement des prix du pétrole russe, a rapporté Bloomberg hier, citant un responsable occidental.

La Russie a eu des discussions initiales avec certains acheteurs asiatiques sur d’éventuelles remises allant jusqu’à 30 %. Cela indique que Moscou pourrait vouloir contrer les efforts déployés par les Etats-Unis pour imposer un plafonnement du prix du pétrole russe, a déclaré le responsable à Bloomberg. Les Etats-Unis et le G7, le groupe des nations les plus industrialisées du monde, sont à la tête des efforts visant à imposer un plafonnement des prix du pétrole russe. Ils envisagent de lever l’interdiction de l’assurance et de tous les services permettant le transport du pétrole russe si ce pétrole est acheté à un certain prix ou en dessous, qui n’a pas encore été décidé.

L’administration Biden et le département américain du Trésor font pression depuis des semaines pour que le plus grand nombre possible d’acheteurs de pétrole acceptent un plan de plafonnement des prix. Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, se rend cette semaine en Inde, où il discutera d’une série de questions, notamment des plans de plafonnement des prix du pétrole russe. Les acheteurs asiatiques, notamment les grands importateurs que sont la Chine et l’Inde, joueront un rôle crucial dans ces efforts s’ils acceptent le mécanisme de plafonnement des prix.

Ces derniers mois, la Chine et l’Inde ont intensifié leurs achats de pétrole russe fortement décoté, attirées par les fortes décotes auxquelles les qualités de brut russe sont proposées sur le marché au comptant.

