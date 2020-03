Qu’en est-il au juste de la programmation de la 73è édition du célèbre festival de cinéma de Cannes prévu du 12 au 22 mai prochain et de ses 60.000 visiteurs attendus par jour avec ses 5.000 journalistes invités chaque année pour ce rendez-vous cinématographique mondial ? A l’heure où les grands événements comme les concerts, les carnavals et les matchs de football sont annulés progressivement face à la propagation de l’épidémie du Coronavirus, la question de son annulation ou son report se pose sérieusement.

La décision ne s’est pas faite attendre même si l’annulation de ce grand rassemblement festif du cinéma mondial à Cannes est pratiquement prise en interne et pas encore officiellement annoncée. Elle doit être rendue logiquement le 16 avril comme prévu à la date de la traditionnelle conférence de presse de Pierre Lescure Président du festival et Thierry Frémaux son Délégué Général. L’occasion de ce rendez-vous pour dévoiler les films sélectionnés par le comité de sélection ainsi que les membres du Jury de cette 73è édition du festival. L’annulation de cet événement annuel du 7è art peut être possible du fait du déplacement de milliers d’ artistes, réalisateurs et producteurs du monde entier à Cannes en vue de leur rassemblement dans des lieux obligés de moins de 1.000 personnes. Une évidence même au regard du contrôle de l’état sanitaire de la foule qui ne pourra être de fait autorisé devant l’urgence nationale. Une seule suspicion de contamination au coronavirus peut décider d’un confinement et obligerait le festival d’interruption à tout moment. Selon nos sources d’ informations proches de la Mairie de Cannes, la ville annule tous ses spectacles au moins jusqu’au 31 mars prochain. On parle de désastreuse crise économique pour les organisateurs si le festival du cinéma est annulé. Et, outre le festival et ses compétitions, se tient comme d’habitude le marché international du film, un autre événement important aux côtés du festival qui génère de nombreux rassemblements publics autour de l’échange des droits et de leurs œuvres. Ce marché du film à lui seul a attiré 12.527 participants en 2019 venus de 21 pays avec 5.528 entreprises du cinéma. D’où le vœu de certains professionnels et des habituels sponsors de grandes marques de préférer renoncer à cette année au festival du cinéma même si au fond d’eux, ils espèrent plutôt un report qu’une annulation de cet événement international selon l’évolution de l’épidémie. Ce qui sans nul doute va sûrement porter un préjudice économique désastreux à la ville de Cannes et à ses partenaires. Tout comme l’annulation officielle annoncée du festival musical « Coachella » qui devait se dérouler le mois d’avril et reporté au mois d’octobre prochain. Pierre Lescure qui s’est exprimé à ce sujet à la presse, évoquant la possible annulation du festival de Cannes à cause du Coravirus, a notamment précisé qu’en ce moment même le comité de sélection mis sur pied continue son travail de visionnage des films en compétition qui sont réceptionnés en grand nombre. Thiery Frémaux quant à lui, est resté plus rassurant sur cette question. La date du 16 avril est toujours retenue pour la conférence de presse à Paris dans laquelle sera annoncé sans aucun doute la décision d’annulation du festival qui ne peut échapper à l’éventuelle conséquence de l’épidémie.

JACKY NAIDJA avec INES ILIANA