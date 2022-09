Par Feriel Nourine

Pedro Sanchez collectionne les désaveux en provenance de la classe politique espagnole. Cette dernière continue à reprocher au Chef du gouvernement son alignement sur la thèse marocaine dans la question du Sahara occidental, provoquant une crise politique avec Alger qui coûte de plus en plus cher à l’Espagne, notamment sur le plan des approvisionnements en gaz algérien.

Lors d’une session plénière au Sénat, trois partis, en l’occurrence Parti populaire, Mas Madrid et Compromís, ont pris le temps nécessaire pour s’en prendre à M. Sanchez, l’accusant d’avoir choisi de se ranger aux côtés du Makhzen qui a fait perdre à Madrid toutes les faveurs dont elle jouissait auprès de son fournisseur algérien. Pis, le leader du Parti populaire (PP), Alberto Nunez Feijoo, n’a pas hésité à accuser Sanchez d’avoir «transformé l’Algérie, notre principal fournisseur de gaz, en «un ennemi énergétique».

Le même responsable politique est revenu à la charge, jeudi, lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision Antenna 3. Il a déclaré ne pas comprendre avoir l’Algérie comme partenaire stratégique pour l’approvisionnement en gaz et «nous nous fâchons contre les Algériens et commençons à acheter du gaz aux Américains avec le coût que cela implique». M. Feijoo a, en outre, souligné que l’Espagne achète du gaz liquéfié à la Russie plus que tout autre pays. «Quand on dit qu’il faut boycotter Poutine à cause de la guerre, il faut demander à Sanchez pourquoi il est le dirigeant qui lui achète le plus de gaz liquéfié ?»

Le leader du PP insiste et soutient que le Chef du gouvernement espagnol «a fait une bêtise en rompant l’accord et l’équilibre que nous avons eu avec l’Algérie et le Maroc».

De son côté, le sénateur issu du parti Mas Madrid, Pablo Gomez Perpinya, est revenu sur le souhait de se rendre en Algérie, exprimé récemment par Pedro Sanchez en Allemagne, lors d’une conférence de presse animée avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Sur ce point, M. Perpinya a interpellé le Chef du gouvernement de son pays à qui il a demandé pourquoi il n’avait pu faire ce qu’ont fait le président français et le Premier ministre italien, à savoir visiter le pays qui est actuellement notre principal fournisseur de gaz naturel pour garantir le chauffage aux familles espagnoles pendant l’hiver».

Face à la situation énergétique que vit l’Espagne, le même sénateur a appelé Sanchez à respecter le droit à l’autodétermination du Sahara occidental, à condamner l’occupation marocaine et à reprendre les relations diplomatiques avec l’Algérie. «Ici, nous devons tous nous engager et respecter ce droit», a-t-il dit, ajoutant que «ni M. Albares (ministre des Affaires étrangères) ni le roi du Maroc ne paieront la facture de gaz» vu que celle-ci «sera payée par les familles des travailleurs».

Dans le même sens des accusations, le représentant du parti Compromis a déclaré que l’Espagne se trouve aujourd’hui dans une position de vulnérabilité suite au revirement de Pedro Sanchez allant à contresens de la légalité internationale.

Le Chef du gouvernement espagnol «s’est plié aux souhaits du satrape marocain contre le peuple sahraoui», contre la volonté de souveraineté qui réside dans les Cortes Generales», a-t-il fait remarquer, avant de se demander «en échange de quoi ?», Sanchez a-t-il agi de la sorte. «En échange d’être bien moins approvisionné aujourd’hui sans gaz d’Algérie», s’est chargé de répondre l’auteur de la question. «Bien moins approvisionné» et, pis, face au risque d’une interruption des livraisons algériennes si l’entreprise espagnole Naturgy ne s’empresse pas de répondre aux nouvelles conditions introduites au contrat gazier entre les deux pays.

C’est ce que rapportait la presse espagnole, il y a quelques jours, soulignant que les négociations algéro-espagnoles sur ce dossier se trouvaient au «point mort», poussant la partie algérienne à exiger de Naturgy à afficher sa position, au risque de procéder à la coupure des approvisionnements si les pourparlers aboutissent à l’échec.

«C’est maintenant que l’approvisionnement en gaz doit être assuré pour l’avenir. La fenêtre d’opportunité est encore ouverte. Mais s’il n’y a pas d’accord dans un délai raisonnable, s’il y a échec, Sonatrach sera en droit de couper les approvisionnements», ont ajouté les mêmes sources, citant de «hauts responsables algériens».

Projet Midact : la fin du rêve

En plus de collectionner les désaveux intra-muros et extra-muros sur la position qu’il a prise dans le dossier du Sahara occidental, Pedro Sanchez est en train de voir son projet de relancer le Midact échouer et sans aucune voie palpable vers la concrétisation.

La pression que tente d’exercer le Chef du gouvernement espagnol sur la France pour obtenir gain de cause se heurte à un niet catégorique des autorités françaises qui le jugent tout simplement d’aucune utilité en cette période où l’Europe est mise devant le défi de trouver des solutions rapides de réductions du gaz russe et prévenir la menace de pénurie durant l’hiver prochain à laquelle se trouvent confrontés les pays de l’Union européenne.

Le soutien dont bénéficie Sanchez de la part du chancelier allemand ne suffit pas pour faire plier la France, et c’est le Président français, Emmanuel Macron qui s’est chargé, cette fois-ci, de le signifier. Macron a confirmé qu’il ne relancera pas le projet d’interconnexion gazière entre la France et l’Espagne. Il a invité, toutefois, ses homologues espagnols, allemands et portugais à le convaincre du contraire. Ce projet de gazoduc, lancé en 2013 sous la présidence de François Hollande avec le soutien de la Commission européenne, se devait d’être un pont énergétique majeur entre la péninsule ibérique et le reste du continent européen, d’ordinaire mal connectés.

Mais du déboire des premières études au raccourcissement des ambitions du projet renommé South Transit East Pyrénées, et à la vue des coûts qu’il engendrait pour le maigre résultat calculé, le projet fut abandonné en 2019 par les autorités françaises. n

