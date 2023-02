Le juge pénal près le tribunal de Koléa (Tipaza) a ordonné, mardi, le placement en détention préventive de deux individus pour avoir mis la vie des voyageurs en danger à Douéra (Sud d’Alger), dans l’attente de leur procès prévu le 6 février, indique un communiqué du tribunal. «En vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Koléa informe l’opinion publique de l’ouverture d’une enquête préliminaire contre (B. R.) et (M. I), impliqués dans une affaire de manœuvres et de dépassements dangereux, mettant en danger la vie des passagers, au niveau de la commune de Douera à Alger», lit-on dans le communiqué. Après présentation des mis en cause devant le parquet de la République du tribunal de Kolea, ils ont été déférés devant la section des délits, conformément aux procédures de comparution immédiate, et ce, pour «exposition de la vie d’autrui en danger», selon la même source. Le juge pénal a décidé de reporter le procès jusqu’au 6 février, avec ordre de placer les deux individus en question sous mandat de dépôt, selon le communiqué. Cette affaire intervient dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route, notamment les dépassements dangereux et irresponsables de certains conducteurs de bus de transport des voyageurs, pouvant porter atteinte à l’intégrité physique des individus, conclut la même source. <

Articles similaires